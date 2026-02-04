ЦСКА II може да остане в Драгалевци

През пролетния дял на шампионата Септември (София) ще има възможност да домакинства на своя стадион в столичния квартал "Драгалевци". Спортният директор на клуба Кристиян Добрев разкри, че това няма да промени плановете на втория тим на ЦСКА, който играеше своите домакинства именно на това съоръжение.

"По стечение на обстоятелствата, и с малко късмет, програмите ни се разминават – в мачовете, в които ние сме домакини, те са гости. Ако има възможност, те да приемат отборите на друг стадион, това ще ни улесни, но ако не – аз съм поел ангажимент към тях и не мога да си отметна думата. Мисля, че чак в предпоследния кръг ще имаме две домакинства, но тогава няма да има никакъв проблем. Сега е по-рисковано – февруари и март, но след това няма да има никакви затруднения", разкри Кичо Добрев.