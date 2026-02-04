Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА II
  3. ЦСКА II може да остане в Драгалевци

ЦСКА II може да остане в Драгалевци

  • 4 фев 2026 | 13:35
  • 532
  • 2

През пролетния дял на шампионата Септември (София) ще има възможност да домакинства на своя стадион в столичния квартал "Драгалевци". Спортният директор на клуба Кристиян Добрев разкри, че това няма да промени плановете на втория тим на ЦСКА, който играеше своите домакинства именно на това съоръжение.

ЦСКА II удари "орлетата" с гол на Червения Бутрагеньо
ЦСКА II удари "орлетата" с гол на Червения Бутрагеньо

"По стечение на обстоятелствата, и с малко късмет, програмите ни се разминават – в мачовете, в които ние сме домакини, те са гости. Ако има възможност, те да приемат отборите на друг стадион, това ще ни улесни, но ако не – аз съм поел ангажимент към тях и не мога да си отметна думата. Мисля, че чак в предпоследния кръг ще имаме две домакинства, но тогава няма да има никакъв проблем. Сега е по-рисковано – февруари и март, но след това няма да има никакви затруднения", разкри Кичо Добрев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 18821
  • 86
Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата

Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата

  • 4 фев 2026 | 10:16
  • 1484
  • 10
Левски (Карлово) няма да играе днес

Левски (Карлово) няма да играе днес

  • 4 фев 2026 | 09:08
  • 720
  • 1
Таланти на фокус: 21 млади български футболисти с бъдеще в родния футбол

Таланти на фокус: 21 млади български футболисти с бъдеще в родния футбол

  • 4 фев 2026 | 09:00
  • 2958
  • 5
Съперник на Черноморец (Балчик) отказа договорена контрола

Съперник на Черноморец (Балчик) отказа договорена контрола

  • 4 фев 2026 | 08:58
  • 788
  • 0
Раздяла в Сливнишки герой

Раздяла в Сливнишки герой

  • 4 фев 2026 | 08:46
  • 949
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 6852
  • 20
ФИФА свали три от четирите забрани на Берое

ФИФА свали три от четирите забрани на Берое

  • 4 фев 2026 | 13:04
  • 1997
  • 0
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 18821
  • 86
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 9005
  • 14
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 8603
  • 13
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 2602
  • 2