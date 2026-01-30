Популярни
Очаквайте: Переа тренира с новите си съотборници, а Левски продължава подготовката за Суперкупата
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА II
ЦСКА II удари "орлетата" с гол на Червения Бутрагеньо

  • 30 яну 2026 | 17:01
  • 1461
  • 0
Вторият тим на ЦСКА продължава с доброто представяне по време на зимния си подготвителен лагер. Днес момчетата на Валентин Илиев записаха нова победа – с 1:0 над Пирин в Благоевград, която е четвърта за "армейците" от досегашните пет изиграни контроли. ЦСКА започна силно мача на стадион "Христо Ботев" и в първия половин час тотално надигра домакините.

В 27-ата минута попадение на Константин Йорданов бе отменено заради засада. Полувремето все пак завърши при нулево равенство, но след почивката "червените" наложиха волята си с попадение на Марк-Емилио Папазов. Той се разписа в 81-ата минута с удар от границата на наказателното поле. Следващата проверка на ЦСКА II е планирана за 6 или 7 февруари срещу тима на Струмска слава.

