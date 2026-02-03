Популярни
Нюкасъл не успя да привлече трансферна цел на водещите италиански отбори

  • 3 фев 2026 | 21:37
  • 1048
  • 0

От Нюкасъл са направили оферта в последния ден на зимния трансферен прозорец за десния халф-бек на Дженоа Брук Нортън-Къфи, но тя е била отхвърлена, съобщава Николо Скира.

Предложението на „свраките“ е било в размер на 15 млн. евро, докато поставената му цена е 20 млн. През миналия месец опити да привлекат юношата на Арсенал направиха също така италианските грандове Ювентус и Интер, като той е следен и от шампиона Наполи. Интерес има и от други отбори в Премиър лийг, сред които е Евертън. Всички те обаче ще трябва да изчакат до лятото, като според „Скай Спортс“ самият 22-годишен играч също е пожелал да остане при „грифоните“, за да натрупа опит в състава на Даниеле Де Роси.

През този сезон младежкият национал на Англия има 23 мача за Дженоа във всички турнири, в които се е отчел с един гол и една асистенция.

Снимки: Gettyimages

