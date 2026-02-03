Нюкасъл не успя да привлече трансферна цел на водещите италиански отбори

От Нюкасъл са направили оферта в последния ден на зимния трансферен прозорец за десния халф-бек на Дженоа Брук Нортън-Къфи, но тя е била отхвърлена, съобщава Николо Скира.

Предложението на „свраките“ е било в размер на 15 млн. евро, докато поставената му цена е 20 млн. През миналия месец опити да привлекат юношата на Арсенал направиха също така италианските грандове Ювентус и Интер, като той е следен и от шампиона Наполи. Интерес има и от други отбори в Премиър лийг, сред които е Евертън. Всички те обаче ще трябва да изчакат до лятото, като според „Скай Спортс“ самият 22-годишен играч също е пожелал да остане при „грифоните“, за да натрупа опит в състава на Даниеле Де Роси.

‼️ Brooke Norton-Cuffy attracted interest from Juventus, Everton, and some Serie A clubs in January, but the Englishman chose to postpone any decision until the summer.



This was always his plan, as he wants to maintain continuity and keep accumulating minutes with Genoa before… pic.twitter.com/MpNPMsWV0s — JuveFC (@juvefcdotcom) February 3, 2026

През този сезон младежкият национал на Англия има 23 мача за Дженоа във всички турнири, в които се е отчел с един гол и една асистенция.

