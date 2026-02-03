Еди Хау увери: Тонали е много щастлив в Нюкасъл

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау увери, че Сандро Тонали се чувства напълно щастлив на "Сейнт Джеймсис Парк" и мисли единствено за реванша от полуфиналите на "Карабао Къп" срещу Манчестър Сити. Вчера, в последния ден на зимния трансферен прозорец, се появи информация, че Арсенал проявява интерес към халфа. Агентът му Джузепе Рисо отрече да е преговарял с "топчиите", но това не прекрати спекулациите, които отново ще се подсилят през лятото.

"Доколкото знам, имаме играч, който е изключителен футболист, изключителен човек. Той е много щастлив тук, има страхотни отношения с мен, със съотборниците си и изглежда наистина щастлив.

Най-добрите ни играчи винаги ще привличат погледите на други клубове - това е реалността на футбола.

Единственият му фокус е върху Манчестър Сити и опитът да спечелим този мач, така че няма абсолютно никакъв проблем със самия Сандро. Той е много щастлив и отдаден, така че ми е трудно да говоря за неща, за които не знам много.

Мога да говоря за Сандро само като човек и играч, както и за неговото мислене тук и сега. След като обсъдихме нещата с него вчера, той е напълно добре.

Със сигурност нямаше никакво намерение от наша страна да загубим Сандро. Той е толкова важен играч за това, което правим. Той е много щастлив тук", увери неколкократно Хау по време на днешната си пресконференция.

Мениджърът заяви, че отборът му вярва, че може да обърне развоя в полуфиналния сблъсък с Манчестър Сити, въпреки че загуби първия мач с 0:2.

"Наистина трябва да имаме вярата, че нищо не е приключило. Вторият гол в първия мач беше голямо разочарование за нас, тъй като дойде толкова късно, но все още вярваме и трябва да вярваме, че имаме играчите, които да отидат на всеки стадион по света и да вкарват голове. Като цяло, духът в групата е налице.

Това е огромно предизвикателство. Няма по-голямо предизвикателство от гостуването на Ман Сити. Но ние вярваме в себе си и ще се постараем".

Хау добави, че Бруно Гимараеш не е напълно готов и няма да играе утре на "Етихад", но има шанс да се завърне за двубоя през уикенда.