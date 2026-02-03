Еди Хау увери: Тонали е много щастлив в Нюкасъл

Популярни
Sportal.bg ви пренася в атмосферата преди Суперкупата - Светльо Дяков и Нико Петров със своите очаквания за Лудогорец - Левски
  • 3 фев 2026 | 17:12
  • 308
  • 0
Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау увери, че Сандро Тонали се чувства напълно щастлив на "Сейнт Джеймсис Парк" и мисли единствено за реванша от полуфиналите на "Карабао Къп" срещу Манчестър Сити. Вчера, в последния ден на зимния трансферен прозорец, се появи информация, че Арсенал проявява интерес към халфа. Агентът му Джузепе Рисо отрече да е преговарял с "топчиите", но това не прекрати спекулациите, които отново ще се подсилят през лятото.

"Доколкото знам, имаме играч, който е изключителен футболист, изключителен човек. Той е много щастлив тук, има страхотни отношения с мен, със съотборниците си и изглежда наистина щастлив.

Най-добрите ни играчи винаги ще привличат погледите на други клубове - това е реалността на футбола.

Единственият му фокус е върху Манчестър Сити и опитът да спечелим този мач, така че няма абсолютно никакъв проблем със самия Сандро. Той е много щастлив и отдаден, така че ми е трудно да говоря за неща, за които не знам много.

Мога да говоря за Сандро само като човек и играч, както и за неговото мислене тук и сега. След като обсъдихме нещата с него вчера, той е напълно добре.

Със сигурност нямаше никакво намерение от наша страна да загубим Сандро. Той е толкова важен играч за това, което правим. Той е много щастлив тук", увери неколкократно Хау по време на днешната си пресконференция.

Мениджърът заяви, че отборът му вярва, че може да обърне развоя в полуфиналния сблъсък с Манчестър Сити, въпреки че загуби първия мач с 0:2.

"Наистина трябва да имаме вярата, че нищо не е приключило. Вторият гол в първия мач беше голямо разочарование за нас, тъй като дойде толкова късно, но все още вярваме и трябва да вярваме, че имаме играчите, които да отидат на всеки стадион по света и да вкарват голове. Като цяло, духът в групата е налице.

Това е огромно предизвикателство. Няма по-голямо предизвикателство от гостуването на Ман Сити. Но ние вярваме в себе си и ще се постараем".

Хау добави, че Бруно Гимараеш не е напълно готов и няма да играе утре на "Етихад", но има шанс да се завърне за двубоя през уикенда.

Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

  • 3 фев 2026 | 16:34
  • 2811
  • 4
Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

  • 3 фев 2026 | 16:17
  • 411
  • 1
Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

  • 3 фев 2026 | 16:16
  • 320
  • 0
Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

  • 3 фев 2026 | 16:09
  • 768
  • 1
Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

  • 3 фев 2026 | 15:54
  • 667
  • 0
Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

  • 3 фев 2026 | 15:22
  • 678
  • 1
11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

  • 3 фев 2026 | 16:53
  • 13950
  • 28
Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 28316
  • 86
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 9938
  • 7
Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 6483
  • 7
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

  • 3 фев 2026 | 16:57
  • 1076
  • 0
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 4306
  • 0