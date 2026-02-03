Капитанът на Нюкасъл напусна клуба

Капитанът на Нюкасъл Джамал Ласелс напусна “Сейнт Джеймсис Парк” след почти 12 години в клуба. Той подписа договор до края на сезона с втородивизионния Лестър. “Лисиците” осъществиха трансфера преди затварянето на трансферния прозорец вчера, но документацията се забави и той бе потвърден днес.

32-годишният Ласелс бе пуснат от “свраките”, въпреки че те имат кадрови проблеми в центъра на защитата и Фабиан Шер няма да играе до април поради контузия в глезена. Той рядко бе използван след пристигането на Еди Хау през 2021 г., но си остана един от лидерите в отбора. Бранителят игра само в два мача от март 2024 г., когато получи тежка контузия в коляното.

12 years. 253 appearances. A leader on and off the pitch. 🥹



We can confirm that Jamaal Lascelles has completed a permanent switch to Leicester City. pic.twitter.com/53BgezJ8IG — Newcastle United (@NUFC) February 3, 2026

“Джамал беше невероятен служител на клуба дълго преди аз да пристигна, сподели мениджърът на Нюкасъл Еди Хау. - Стана капитан на ранна възраст и води отбора в много трудни сезон, битки за оцеляване, в които трябваше да бъде лидер. След като пристигнах в клуба, той трябваше да чака за своите възможности, но изигра някои невероятни мачове за нас”.