Капитанът на Нюкасъл напусна клуба

Sportal.bg ви пренася в атмосферата преди Суперкупата - Светльо Дяков и Нико Петров със своите очаквания за Лудогорец - Левски
  • 3 фев 2026 | 16:51
  • 1194
  • 0
Капитанът на Нюкасъл Джамал Ласелс напусна “Сейнт Джеймсис Парк” след почти 12 години в клуба. Той подписа договор до края на сезона с втородивизионния Лестър. “Лисиците” осъществиха трансфера преди затварянето на трансферния прозорец вчера, но документацията се забави и той бе потвърден днес.

32-годишният Ласелс бе пуснат от “свраките”, въпреки че те имат кадрови проблеми в центъра на защитата и Фабиан Шер няма да играе до април поради контузия в глезена. Той рядко бе използван след пристигането на Еди Хау през 2021 г., но си остана един от лидерите в отбора. Бранителят игра само в два мача от март 2024 г., когато получи тежка контузия в коляното.

“Джамал беше невероятен служител на клуба дълго преди аз да пристигна, сподели мениджърът на Нюкасъл Еди Хау. - Стана капитан на ранна възраст и води отбора в много трудни сезон, битки за оцеляване, в които трябваше да бъде лидер. След като пристигнах в клуба, той трябваше да чака за своите възможности, но изигра някои невероятни мачове за нас”.

Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

  • 3 фев 2026 | 16:34
  • 2788
  • 4
Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

  • 3 фев 2026 | 16:17
  • 410
  • 1
Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

  • 3 фев 2026 | 16:16
  • 319
  • 0
Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

  • 3 фев 2026 | 16:09
  • 767
  • 1
Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

  • 3 фев 2026 | 15:54
  • 666
  • 0
Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

  • 3 фев 2026 | 15:22
  • 676
  • 1
11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

  • 3 фев 2026 | 16:53
  • 13809
  • 28
Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 28266
  • 86
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 9922
  • 7
Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 6446
  • 7
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

  • 3 фев 2026 | 16:57
  • 1067
  • 0
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 4303
  • 0