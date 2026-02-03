Популярни
Наказаха Интер да е без гостуваща агитка в три мача
Наказаха Интер да е без гостуваща агитка в три мача

Забраниха на тифозите на Интер да подкрепят тима си при гостуванията до 23 март. Това решение е взето директно от министъра на вътрешните работи на Италия Матео Пиантедози, съобщава вестник "Гадзета дело Спорт". Санкцията е заради поведението на агитката на Интер при гостуването в Кремона, където бе ударен вратарят на домакините Емил Аудеро от метната бомбичка, което доведе до нараняване на крака му и проблеми със слуха.

"Вследствие от сериозните инциденти Министерството на вътрешните работи налага забрана за гостуването на тифози на Интер до 23 март 2026, както и на забрана за продажба на билети за тези мачове на жителите от Ломбардия", се казва в позицията на министерството.

От наказанието обаче е изключено дербито между Милан и Интер на 8 февруари, тъй като няма да има пътуване на фенове. Така привържениците на "нерадзурите" няма да могат да подкрепят отбора си при гостуванията на Сасуоло, Лече и Фиорентина.

Снимки: Gettyimages

