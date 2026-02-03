Наказаха Интер да е без гостуваща агитка в три мача

Забраниха на тифозите на Интер да подкрепят тима си при гостуванията до 23 март. Това решение е взето директно от министъра на вътрешните работи на Италия Матео Пиантедози, съобщава вестник "Гадзета дело Спорт". Санкцията е заради поведението на агитката на Интер при гостуването в Кремона, където бе ударен вратарят на домакините Емил Аудеро от метната бомбичка, което доведе до нараняване на крака му и проблеми със слуха.

Президентът на Интер осъди действията на феновете на "нерадзурите" срещу вратаря на Кремонезе

"Вследствие от сериозните инциденти Министерството на вътрешните работи налага забрана за гостуването на тифози на Интер до 23 март 2026, както и на забрана за продажба на билети за тези мачове на жителите от Ломбардия", се казва в позицията на министерството.

❌ Inter fans won’t be allowed to buy tickets for the next three away games against Sassuolo, Lecce and Fiorentina after that one of their supporters threw a firework that struck Cremonese goalkeeper Audero on Sunday. Inter could receive further sanctions at a sporting level. pic.twitter.com/VpkfZajMWg — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) February 3, 2026

От наказанието обаче е изключено дербито между Милан и Интер на 8 февруари, тъй като няма да има пътуване на фенове. Така привържениците на "нерадзурите" няма да могат да подкрепят отбора си при гостуванията на Сасуоло, Лече и Фиорентина.

