Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Президентът на Интер осъди действията на феновете на "нерадзурите" срещу вратаря на Кремонезе

Президентът на Интер осъди действията на феновете на "нерадзурите" срещу вратаря на Кремонезе

  • 2 фев 2026 | 11:18
  • 445
  • 0

Президентът на Интер Джузепе Марота, осъди събитията от гостуването срещу Кремонезе, спечелено с 2:0, в които вратарят на домакините Емил Аудеро беше уцелен с предмет, излетял от трибуните.

В началото на второто полувреме от сектора с привърженици на Интер беше хвърлена факла по Аудеро, който падна на земята. Индонезийският национал не изглеждаше да е сериозно пострадал при инцидента и след кратко забавяне и включване на медицинския екип, на него му беше разрешено да продължи срещата. Въпреки това действието на тифозите на Интер беше осъдено от президента на клуба.

Искам да осъдя това глупаво действие, изключително неспортсменско. Спортът има ценности, които са далеч от това, което видяхме. Знам, че властите разследват случая, но може би действието е било изолирано, така че ще изчакваме още мнения. Вярвам, че мнението ми се споделя от всички фенове на Интер“, заяви Джузепе Марота пред Sky Italia.

„Благодаря на Аудеро - благодарение на неговия професионализъм, мачът беше изигран до края. Имаме дълг да разпространяваме културното поведение, нямаше как да предвидим нещо такова и го осъждаме най-строго“, добави италианецът.

Интер е лидер в класирането на Серия А с 55 точки след 23 кръга и ще се изправи срещу Сасуоло в неделя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 24415
  • 6
Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

  • 2 фев 2026 | 07:45
  • 5747
  • 0
Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

  • 2 фев 2026 | 06:34
  • 2505
  • 1
Джуд Белингам е аут за месец

Джуд Белингам е аут за месец

  • 2 фев 2026 | 06:08
  • 3105
  • 2
Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

  • 2 фев 2026 | 05:49
  • 2725
  • 0
Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

  • 2 фев 2026 | 05:22
  • 2450
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 24415
  • 6
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 8221
  • 4
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 11619
  • 6
Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

  • 2 фев 2026 | 11:02
  • 5183
  • 4
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 1263
  • 0
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 43894
  • 26