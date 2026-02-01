Начало на мача: Кремонезе 0:0 Интер

Отборите на Кремонезе и Интер играят при резултат 0:0 на “Джовани Дзини” в двубоя помежду си от 23-тия кръг на Серия "А".

Кристиан Киву е извършил четири промени сред титулярите си след успеха с 2:0 над Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига. В защита се завръща Алесандро Бастони за сметка на Франческо Ачерби, а в халфовата линия спряганият за трансфер Давиде Фратези заменя Хенрих Мхитарян. Атакуващият тандем е изцяло обновен и така от първата минута стартират капитанът Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Еспозито вместо Анже-Йоан Бони и Маркюс Тюрам. Домакините също са подредени в 3-5-2 с Джейми Варди и Федерико Бонацоли в нападение.

How we line up to face Cremonese ⚔️@play_eFootball pic.twitter.com/4H121Ek3eu — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) February 1, 2026

КРЕМОНЕЗЕ - ИНТЕР 0:0



Кремонезе: Аудеро, Терачано, Басчирото, Фолино, Пецела, Малех, Дзербин, Граси, Чечерини, Бонацоли, Варди



Интер: Зомер, Бисек, Аканжи, Бастони, Луиш Енрике, Фратези, Сучич, Жиелински, Димарко, Еспозито, Лаутаро

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages