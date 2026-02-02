Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

От Лацио са направили късен опит да привлекат халфа на Интер Давиде Фратези, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Предложението на “орлите” за италианския национал е било за наем до края на сезона с опция за закупуване в размер на 30 млн. евро, като тя е щяла да се активира автоматично при постигането на определени условия. От Интер обаче са отхвърлили офертата за 26-годишния играч, който през последните дни беше силно свързван и с Нотингам Форест.

🚨 NEW: #Inter has REJECTED a new offer from Lazio for Davide Frattesi in the form of a loan with a €30M option to buy that would turn into an obligation under certain conditions. 🇮🇹❌



[@SkySport via @DiMarzio] pic.twitter.com/ubDoMGOD5q — Inter Xtra (@Inter_Xtra) February 2, 2026

През този сезон Фратези е записал едва 654 игрови минути в 20 мача, в които се е отчел с три асистенции.

