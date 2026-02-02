Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

  • 2 фев 2026 | 16:05
  • 405
  • 0

От Лацио са направили късен опит да привлекат халфа на Интер Давиде Фратези, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Предложението на “орлите” за италианския национал е било за наем до края на сезона с опция за закупуване в размер на 30 млн. евро, като тя е щяла да се активира автоматично при постигането на определени условия. От Интер обаче са отхвърлили офертата за 26-годишния играч, който през последните дни беше силно свързван и с Нотингам Форест.

През този сезон Фратези е записал едва 654 игрови минути в 20 мача, в които се е отчел с три асистенции.

Снимки: Gettyimages

