Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

От Лацио са направили късен опит да привлекат халфа на Интер Давиде Фратези, съобщава Джанлука Ди Марцио.
Предложението на “орлите” за италианския национал е било за наем до края на сезона с опция за закупуване в размер на 30 млн. евро, като тя е щяла да се активира автоматично при постигането на определени условия. От Интер обаче са отхвърлили офертата за 26-годишния играч, който през последните дни беше силно свързван и с Нотингам Форест.
През този сезон Фратези е записал едва 654 игрови минути в 20 мача, в които се е отчел с три асистенции.
Снимки: Gettyimages