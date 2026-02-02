Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву коментира победата с 2:0 над Кремонезе в мач от 23-тия кръг на Серия "А".

„Видях зрялост в разбирането на отделните моменти от мача и в начините за постигане на победата. Що се отнася до доминацията, ние през цялото време владеехме инициативата, въпреки че съперникът не ни позволи да направим много. Движехме топката малко бавно, защото ни липсваше енергия да атакуваме дълбоката им защита, но успяхме да поведем преди почивката", сподели Киву.

„След паузата играта беше малко по-спокойна, тъй като очевидно се усещаше известна умора, но беше важно да спечелим и го направихме“, заяви румънският специалист.

Интер отново се справи с Кремонезе и увеличи преднината си пред Милан

Запитан за мнението му относно оплакванията на Антонио Конте и Лучано Спалети за прекалено натоварения график в съвременния футбол, Киву отговори:

„Решенията за ротация, които съм взимал преди, отразяват точно това, за което говорите. Давал съм почивка на играчи преди важни мачове и съм бил критикуван за това в медиите. Предстоят много срещи, което увеличава риска от контузии, но когато участваме в толкова много турнири, трябва да се примирим. Не се оплаквам, но ще кажа, че нямам търпение трансферният прозорец да затвори“, каза Киву.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages