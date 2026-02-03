Популярни
Ръсел: Рано е да смятаме Мерцедес за фаворит, готов съм за титлата!

  • 3 фев 2026 | 15:21
Новият автомобил на Мерцедес - W17, записа най-доброто представяне в шейкдауна в Барселона през януари и много анализатори във Формула 1 са на мнение, че бившите шампиони са големият фаворит за сезон 2026, който отбелязва влизането в сила на големите промени в техническите правила.

Лидерът на Мерцедес Джордж Ръсел коментира предпазливо разпределението на силите в първите изпитания тази година, но демонстрира готовност да се бори в челото и за световната титла.

“Готов съм да се боря за световната титла и без значение дали това ще се случи или не, то по никакъв начин няма да се отрази на подхода ми - обясни британецът. - Работя усилено с тима, всички в отбора работят без почивка, за да извлечем максимума от новите правила. Вълнувам се от предизвикателството пред нас, тъй като трябва да се адаптираме към новите коли, към работата на задвижващите системи, как да управляваме работата на батериите, да разучим отделните режими на работа плюс активната аеродинамика.

“Има много неща, които трябва да научим бързо, но мисля, че аз мога да се възползвам от това и съм уверен в моите и на тима ни способности. Още е рано да смятаме, че Мерцедес е фаворит, не можем отсега да кажем, че с тази кола ще вземем титлата.

“Ще се радвам, ако имам възможност да се боря за световната титла срещу Макс Верстапен и разбира се, Ландо Норис, който направи страхотен сезон миналата година. Но това не ми оказва допълнително напрежение. Предполагам, че феновете очакват Мерцедес да се бори с Макларън, тъй като очакванията са, че задвижващата система е най-добрата.

“Но изглежда, че и другите производители на задвижващи системи са се справили добре, знаем, че Ред бул винаги са имали страхотен автомобил, дори и през годините, когато Мерцедес доминираше. Тогава изоставаха заради двигателя, а не заради колата.

“И разбира се, знаем колко добър е Макс. Мисля, че той ще е в битката за титлата тази година, което е страхотно. Може да искаме битката ни да е по-лесна, но няма как да стане, ако искаш да спечелиш, трябва да се бориш и да вземеш титлата честно след битка на пистата.”

