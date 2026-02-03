Популярни
Люис Хамилтън отново се раздели с мениджъра си

  • 3 фев 2026 | 14:21
7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън отново се е разделил с мениджъра си Марк Хайнс, с когото работи с прекъсвания от 2016 година насам.

Според вестник The Daily Mail, Хайнс е приел предложението на Кадилак да започне работа в новия отбор във Формула 1, заради което се е разделил с Хамилтън. Все още няма информация какво точно ще работи в Кадилак Хайнс.

Марк Хайнс е бивш пилот, като през 1999 година спечели титлата в британската Формула 3, като победи Дженсън Бътън и Лучано Бурти, а в следващите 15 години се състезава в най-различни шампионати - от Формула 3000 пред Американските серии Льо Ман, Суперкупата Порше и Суперкарс в Австралия до Британския пистов шампионат за туристически автомобили.

От 2016 до 2021 година Хайнс имаше важна роля в управлението на компанията Project 44, под чиято шапка са бизнес аспектите на кариерата на Хамилтън. Хайнс и Хамилтън са приятели от времето им в малките формули и при предишната им раздяла двамата запазиха добрите си отношения.

Снимки: Gettyimages

