  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ферари удължи едно от най-старите си партньорства във Формула 1

Ферари удължи едно от най-старите си партньорства във Формула 1

  • 3 фев 2026 | 15:02
  • 459
  • 0

Отборът на Ферари потвърди, че ще продължи да използва спирачните системи на италианската компания Brembo, с която Скудерията си партнира вече повече от половин век. Сега партньорството между двете компании ще се разрасне и Brembo ще доставя спирачните системи и на състава на Ферари в клас Hypercar на Световния шампионат за издържливост (WEC).

„Споразумението няма да покрива само отбора във Формула 1, но и проекта в Hypercar, с който се състезаваме в WEC. Така Brembo ще акомпанира приключението на 499P, който направи своя дебют през 2023 и върна световната титла при производителите в шампионата за издръжливост в Маранело през сезон 2025 след 53-годишна пауза.

„През 2026 Brembo ще доставя цялата спирачна система, включително хидравличните и триещите компоненти за болида във Формула 1 и прототипа в Hypercar, предоставяйки дизайнерски решения, които отговарят на големите изисквания на модерните състезания. Подновяването на това споразумени затвърждава споделената ангажираност на Ферари и Brembo да преследват най-високия стандарт на иновация, качество и представяне. Елементи, които винаги са отличавали технологичният и спортен път на двете марки“, се казва в изявлението на Ферари.

Люис Хамилтън: Не си правим илюзии
Люис Хамилтън: Не си правим илюзии

Именно спирачните системи на Brembo бяха една от причините, които мнозина посочиха като фактор при трудното адаптиране на Люис Хамилтън към Ферари през 2025 година. В Мерцедес седемкратният световен шампион беше свикнал да работи с Carbon Industries, чиито характеристики са по-различни от тези на Brembo.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

