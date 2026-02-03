Верстапен не проявява интерес към ръководна позиция във Формула 1

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен заяви, че не би имал интерес към ръководна позиция в световния шампионат след края на кариерата си като състезател.

Нидерландецът вече неколкократно е казвал, че не смята да бъде част от Формула 1 много дълго. Неговият договор с Ред Бул е до края на 2028 година, когато той ще бъде на 31 години, но ще има цели 14 сезона зад гърба си и няма да е никак изненадващо, ако Верстапен реши да не подписва нов договор и да се оттегли.

Все пак нидерландецът би искал да продължи да бъде част от автомобилния спорт, но под друга форма. Той обаче е категоричен, че това няма да бъде във Формула 1, а по-скоро в състезанията за издръжливост.

Верстапен остана доволен от работата на двигателя на Ред Бул в Барселона

„Моята страст са състезанията – обясни Верстапен в подкаста On the Racetrack. – Не е задължително за мен. Примерно едната ми цел е да вкарам пилот от симулаторите в реалния свят. Това вече се случи и той се справя много добре. Просто искам да разрасна този проект по естествен начин, защото това е нещо, на което наистина се наслаждавам.



„Също така и в бъдеще извън Формула 1. Харесва ми да съм тук като пилот, но не мисля, че ще се радвам да съм на ръководна позиция във Формула 1, да го кажем така. По-скоро в друга категория, в състезания за издръжливост.



„Виждам как това може да се случи, за да дам шанс на млади пилоти, които нямат нужния бюджет или средства да влязат в състезанията. Да им помогна да направят тази крачка от света на симулаторите към реалността“, каза още четирикратният световен първенец.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages