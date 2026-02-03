Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мерцедес ще има най-лекия автомобил за старта на сезона в Мелбърн

Мерцедес ще има най-лекия автомобил за старта на сезона в Мелбърн

  • 3 фев 2026 | 12:54
  • 97
  • 0

Колко тежи новият Мерцедес W17? Този въпрос е много важен с оглед на битката, която водят всички отбори във Формула 1 с допълнителните килограми на новите им болиди. В техническата документация, разпространена веднага след представянето в понеделник, Сребърните стрели обявиха два много интересни факта: теглото на задвижващата система и това на новия болид.

Задвижващата система Мерцедес-AMG F1 M17 E Performance е на самия праг на минималното тегло, определено от ФИА на 185 килограма. В същото време тимът декларира, че теглото на целия автомобил е 772 кг, което е само с два килограма повече от минимума, изчислен с вода, масло и пилот на борда.

Ферари отмъкна топ инженер от Рейсинг Булс
Ферари отмъкна топ инженер от Рейсинг Булс

Любопитно е да се отбележи, чисто статистически, че при „раждането“ си W17 тежи точно колкото Ферари SF-26. Доскоро изглеждаше, че премахването на 30-те килограма, изисквани от Международната федерация, е изключително трудна и сложна задача, но ето че два топ отбора започват 2026, като се докосват до минималното тегло.

В плановете на екипа от Бракли е заложено намерението да се слезе под 770 кг още преди Гран при на Австралия, с която на 8 март ще стартира новият сезон във Формула 1. Това ще позволи добавянето на баласт - волфрамова плоча, в W17, като това е много полезно за подобряване на баланса на автомобила.

Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си
Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

В момента W17 се смята за най-успешния автомобил, създаден по новите технически правила за сезон 2026, въпреки че както шефът на отбора Тото Волф, така и пилотът Джордж Ръсел се опитаха да се измъкнат от ролята на големи фаворити след шейкдауна в Барселона. Смята се, че във Формула 1 10 кг тегло се равняват на около три десети от секундата на обиколка на писта като тази в Барселона.

Тъй като постигането на минималното тегло от първия опит не е упражнение, с което са се справили всички отбори, то задвижващата система на Мерцедес не е единственото, което притеснява съперниците им. Притеснение буди и възможността за използване на над 10 конски сили повече мощност, благодарение на степента на сгъстяване на двигателя с вътрешно горене, която при работна температура достига 18:1, докато при проверка на стайна температура спазва регулаторната стойност от 16:1.

Люис Хамилтън: Не си правим илюзии
Люис Хамилтън: Не си правим илюзии
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Дженсън Бътън сменя Уилямс с Астън Мартин

Дженсън Бътън сменя Уилямс с Астън Мартин

  • 2 фев 2026 | 17:20
  • 2451
  • 1
Куартараро отрече да е подписвал с Хонда

Куартараро отрече да е подписвал с Хонда

  • 2 фев 2026 | 16:55
  • 2227
  • 0
Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

  • 2 фев 2026 | 16:35
  • 6546
  • 16
Кими Антонели се прицели в титлата във Формула 1 през 2026 с фаворита Мерцедес

Кими Антонели се прицели в титлата във Формула 1 през 2026 с фаворита Мерцедес

  • 2 фев 2026 | 16:19
  • 2492
  • 3
Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

  • 2 фев 2026 | 15:48
  • 853
  • 0
Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

  • 2 фев 2026 | 15:29
  • 1204
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 9148
  • 38
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 19483
  • 111
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 834
  • 0
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 2353
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 7439
  • 15
Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

  • 3 фев 2026 | 06:45
  • 6598
  • 3