Мерцедес ще има най-лекия автомобил за старта на сезона в Мелбърн

Колко тежи новият Мерцедес W17? Този въпрос е много важен с оглед на битката, която водят всички отбори във Формула 1 с допълнителните килограми на новите им болиди. В техническата документация, разпространена веднага след представянето в понеделник, Сребърните стрели обявиха два много интересни факта: теглото на задвижващата система и това на новия болид.

Задвижващата система Мерцедес-AMG F1 M17 E Performance е на самия праг на минималното тегло, определено от ФИА на 185 килограма. В същото време тимът декларира, че теглото на целия автомобил е 772 кг, което е само с два килограма повече от минимума, изчислен с вода, масло и пилот на борда.

Любопитно е да се отбележи, чисто статистически, че при „раждането“ си W17 тежи точно колкото Ферари SF-26. Доскоро изглеждаше, че премахването на 30-те килограма, изисквани от Международната федерация, е изключително трудна и сложна задача, но ето че два топ отбора започват 2026, като се докосват до минималното тегло.

В плановете на екипа от Бракли е заложено намерението да се слезе под 770 кг още преди Гран при на Австралия, с която на 8 март ще стартира новият сезон във Формула 1. Това ще позволи добавянето на баласт - волфрамова плоча, в W17, като това е много полезно за подобряване на баланса на автомобила.

В момента W17 се смята за най-успешния автомобил, създаден по новите технически правила за сезон 2026, въпреки че както шефът на отбора Тото Волф, така и пилотът Джордж Ръсел се опитаха да се измъкнат от ролята на големи фаворити след шейкдауна в Барселона. Смята се, че във Формула 1 10 кг тегло се равняват на около три десети от секундата на обиколка на писта като тази в Барселона.

Тъй като постигането на минималното тегло от първия опит не е упражнение, с което са се справили всички отбори, то задвижващата система на Мерцедес не е единственото, което притеснява съперниците им. Притеснение буди и възможността за използване на над 10 конски сили повече мощност, благодарение на степента на сгъстяване на двигателя с вътрешно горене, която при работна температура достига 18:1, докато при проверка на стайна температура спазва регулаторната стойност от 16:1.

