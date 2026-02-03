Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  3. Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

  • 3 фев 2026 | 10:35
  • 317
  • 0
Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

Рилски спортист привлече Юлиян Ненов, съобщават от лидера в Югозападната Трета лига. Фланговият футболист е на 31 години и има солиден опит в елита на българския футбол, където беше до края на сезон 2024-2025. Ненов е изиграл над 200 двубоя в efbet Лига, един от които за ЦСКА.

Другите са за Дунав Русе, Ботев Враца, Берое и Локомотив София, чийто екип носи през миналата кампания. Този сезон Юлиян Ненов беше част от втородивизионния Марек, за който записа 18 срещи с 1 гол. Във визитката си крилото има и три излизания в чужбина, като е играл в Мароко, Черна гора и Малта.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

  • 3 фев 2026 | 09:30
  • 5423
  • 3
Всички нови в ЦСКА с картотеки за първия мач

Всички нови в ЦСКА с картотеки за първия мач

  • 3 фев 2026 | 09:20
  • 800
  • 0
Марин Петков: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли

Марин Петков: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли

  • 3 фев 2026 | 09:05
  • 904
  • 1
Асеновец се раздели с голмайстора си

Асеновец се раздели с голмайстора си

  • 3 фев 2026 | 08:28
  • 837
  • 0
Дунав (Русе) и Бенковски (Исперих) няма да играят

Дунав (Русе) и Бенковски (Исперих) няма да играят

  • 3 фев 2026 | 08:14
  • 1102
  • 0
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 14568
  • 86
Виж всички

Водещи Новини

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 14568
  • 86
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 1499
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 6145
  • 9
Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

  • 2 фев 2026 | 23:44
  • 23618
  • 82
Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

  • 3 фев 2026 | 00:05
  • 116318
  • 21
Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

  • 3 фев 2026 | 06:45
  • 5055
  • 2