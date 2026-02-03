Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

Рилски спортист привлече Юлиян Ненов, съобщават от лидера в Югозападната Трета лига. Фланговият футболист е на 31 години и има солиден опит в елита на българския футбол, където беше до края на сезон 2024-2025. Ненов е изиграл над 200 двубоя в efbet Лига, един от които за ЦСКА.



Другите са за Дунав Русе, Ботев Враца, Берое и Локомотив София, чийто екип носи през миналата кампания. Този сезон Юлиян Ненов беше част от втородивизионния Марек, за който записа 18 срещи с 1 гол. Във визитката си крилото има и три излизания в чужбина, като е играл в Мароко, Черна гора и Малта.