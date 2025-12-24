Голмайсторът на Рилецо е третият най-резултатен играч на Югозапад

Нападателят на Рилски спортист Георги Божилов е третият най-резултатен футболист в Югозападна Трета лига. Божилов е автор на 15 от всички 39 гола, които лидерът има на своята сметка след края на есенния дял от шампионата.

Божилов е най-резултатният в тима, воден от Пламен Крумов, и с попаденията си помага на Рилецо да има аванс от четири точки пред втория в класирането Струмска слава в битката за промоция в професионалния футбол. Повече точни изпълнения от Божилов в групата имат само Борислав Балджийски от Ботев (Ихтиман), който е вкарал 21 гола и Александър Аспарухов от Струмска слава, който е с 16.