Рилски спортист привлече още един опитен футболист

Рилски спортист привлече втори опитен полузащитник през тази зима. Става дума за Милен Иванов, който през есента беше част от Витоша (Бистрица).

Иванов е вторият играч, който подсилва лидера в Югозападната Трета лига по време на паузата в шампионата. Той е на 32 години и има над 100 двубоя във Втора лига, както и един мач за ЦСКА в елита на България.

Силен трансфер за Рилски спортист

Преди да премине в отказалия се от участие Витоша през идното лято, полузащитникът игра цели пет сезона в Марек, за който записа 106 двубоя. Преди това Иванов е играл в Оборище (Панагюрище), Германея (Сапарева баня), ЦСКА 1948, Чепинец, Царско село.

Той е юноша на ЦСКА, като през сезон 2012/13 изиграва пълни 90 минути в първия кръг срещу Литекс.