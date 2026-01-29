Популярни
Христо Крушарски за амбициите на Локомотив (Пд) и казуса с Переа
  3. Рилецо даде информация за втората си проверка

Рилецо даде информация за втората си проверка

  • 29 яну 2026 | 09:11
  • 457
  • 0
Рилецо даде информация за втората си проверка

Рилски спортист (Самоков) ще изиграе втората си приятелска среща от зимната подготовка в събота, 31-ви януари, от 14:00 часа. Тогава „скиорите“ ще се изправят срещу ЦСКА III в Костенец.

През есента „червените“, водени от Даниел Моралес, създадоха доста грижи на Рилецо, който все пак записа една от 14-те се победи в шампионата, надделявайки с 2:1 у дома.

С тази контрола отборът на Пламен Крумов навлиза в серия от по два мача на седмица преди подновяването на първенството.

Пълна програма с контролите на Рилски спортист от зимната подоготовка: 

  • 24 януари – Рилски – Национал (София) – 1:1

  • 31 януари – ЦСКА III – Рилски, 14:00 часа, Костенец

  • 4 февруари – Рилски – Славия II

  • 7 февруари – Рилски – Хебър (Пазарджик)

  • 11 февруари – Рилски – ФК Кюстендил

  • 14 февруари – Рилски – Оборище (Панагюрище)

