Рилецо даде информация за втората си проверка

Рилски спортист (Самоков) ще изиграе втората си приятелска среща от зимната подготовка в събота, 31-ви януари, от 14:00 часа. Тогава „скиорите“ ще се изправят срещу ЦСКА III в Костенец.

През есента „червените“, водени от Даниел Моралес, създадоха доста грижи на Рилецо, който все пак записа една от 14-те се победи в шампионата, надделявайки с 2:1 у дома.

С тази контрола отборът на Пламен Крумов навлиза в серия от по два мача на седмица преди подновяването на първенството.

Пълна програма с контролите на Рилски спортист от зимната подоготовка:

24 януари – Рилски – Национал (София) – 1:1

31 януари – ЦСКА III – Рилски, 14:00 часа, Костенец

4 февруари – Рилски – Славия II

7 февруари – Рилски – Хебър (Пазарджик)

11 февруари – Рилски – ФК Кюстендил

14 февруари – Рилски – Оборище (Панагюрище)