Рилецо даде информация за втората си проверка

Рилски спортист (Самоков) ще изиграе втората си приятелска среща от зимната подготовка в събота, 31-ви януари, от 14:00 часа. Тогава „скиорите“ ще се изправят срещу ЦСКА III в Костенец.
През есента „червените“, водени от Даниел Моралес, създадоха доста грижи на Рилецо, който все пак записа една от 14-те се победи в шампионата, надделявайки с 2:1 у дома.
С тази контрола отборът на Пламен Крумов навлиза в серия от по два мача на седмица преди подновяването на първенството.
Пълна програма с контролите на Рилски спортист от зимната подоготовка:
24 януари – Рилски – Национал (София) – 1:1
31 януари – ЦСКА III – Рилски, 14:00 часа, Костенец
4 февруари – Рилски – Славия II
7 февруари – Рилски – Хебър (Пазарджик)
11 февруари – Рилски – ФК Кюстендил
14 февруари – Рилски – Оборище (Панагюрище)