  Sportal.bg
  Рилски спортист
  3. Рилецо започва на 12 януари

  • 12 дек 2025 | 09:11
  • 148
  • 0
Рилски спортист (Самоков) ще започне зимната си подготовка на 12 януари 2026 година. Преди началото на пролетния дял на шампионата „скиорите“ ще изиграят поне пет контролни срещи.

Първата проверка за лидера в Югозападната Трета лига е срещу Национал (София) на 24 януари, а седмица по-късно Рилецо ще се изправи срещу ЦСКА III. На четвърти февруари е планиран приятелски мач срещу дубъла на Славия, а само три дни по-късно отборът ще срещне втородивизионния Хебър (Пазарджик). Възможно е да бъде организирана и контрола на 11 февруари, от което зависи и датата на последната проверка на тима, която е с Оборище (Панагюрище).

Ако бъде уговорена среща за 11-ти, то тогава Рилски ще срещне оборище на 14 февруари. Ако няма, двата тима ще се изправят един срещу друг на 13 февруари. Програмата може да претърпи промени, взависимост от атмосферните условия. Първият официален двубой за играчите, водени от Пламен Крумов, е на 21 февруари, когато самоковци приемат Германея (Сапарева баня).

