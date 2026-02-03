Пиза се подсили със Самуел Айлинг-Джуниър

Бившето крило на Ювентус и Болоня Самуел Айлинг-Джуниър се завръща в италианския футбол, преминавайки под наем в Пиза от Астън Вила. 22-годишният футболист продължава своята обиколка из Европа, изпитвайки трудности да се установи трайно в един клуб.

Продукт на академията на Челси, той се присъедини към Ювентус през 2020 г. срещу 1,88 милиона евро. През юли 2024 г. беше продаден на Астън Вила за 14 милиона евро като част от сделката за Дъглас Луис. Въпреки това, той веднага бе изпратен обратно в Серия "А" под наем в Болоня, но престоят му там беше прекратен през февруари 2025 г. и той бе пренасочен към Мидълзбро.

Подобна ситуация се повтори и през този сезон. Айлинг-Джуниър беше преотстъпен на Уест Бромич Албиън, но и този наем бе прекратен преждевременно за сметка на нов трансфер. Този път той се завръща в Италия, за да играе за намиращия се на дъното на класирането тим на Пиза, който току-що уволни треньора си Алберто Джилардино и в момента е без наставник.