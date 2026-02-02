Пиза направи изненадващ избор за нов треньор на Божинов

Предпоследният в Серия "А" Пиза, където играе българският национал Росен Божинов, е направил изненадващ избор, залагайки на млад и чуждестранен треньор в опит да се спаси от изпадане.

Първоначално за фаворит на уволнения Алберто Джилардино се смяташе Марко Джампаоло. Въпреки това според Джанлука Ди Марцио и Николо Скира новият наставник ще бъде шведът Оскар Хилемарк, който ще пристигне в Пиза още тази вечер, за да подпише своя договор. Досега 33-годишиният специалист е водил само два отбора. Първият е датският Олборг от март 2023 г. до юни 2024 г., когато напуска, за да поеме Елфсборг. Сега той ще си тръгне именно от шведския клуб, за да поеме “кулите”.

Бившият халф има опит в Серия А като футболист като част от съставите на Дженоа и Палермо. Той заварва Пиза чак на 19-ата позиция в класирането, като тимът има едва 14 точки след само една победа, цели 11 равенства и още 11 загуби. Очаква се дебютът му да бъде в прекия сблъсък с последния Верона на “Маркантонио Бентегоди” в петък.

