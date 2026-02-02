Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  Черно море без двама в градското дерби

  • 2 фев 2026 | 23:28
Отборът на Черно Море започна подготовка за предстоящия домакински двубой срещу градския съперник Спартак (Варна). Полузащитникът Димитър Тонев и крилото Андреас Калкан обаче ще пропуснат срещата в събота.

Двамата още от изминалия полусезон лекуваха контузии. В подготвителната зимна подготовка тренираха наравно с останалите и взеха участие в контроли, но се оказа, че все още още не могат да ги преодолеят.

Нападателят Георги Лазаров е също с проблеми и тренира на облекчен режим. В последната тренировка в края на седмицата треньорският щаб на "моряците" ще прецени дали да попадне в групата за двубоя в градското дерби .

