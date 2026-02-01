Популярни
  Черно море
  2. Черно море
  Черно море з 12 юноши за пролетта

Черно море з 12 юноши за пролетта

  1 фев 2026 | 13:27
  • 378
  • 0
Черно море с 12 юноши за пролетта

Черно море ще разчита на 28 футболисти за пролетния дял от шампионата в efbet Лига. От тях 12 са продукт на школата на клуба. "Моряците" подновяват първенството с домакинство на градския съперник Спартак на 7 февруари от 12:30 часа на стадион "Тича" във Варна.

Новият испанец ще трябва да се нагоди към стила на Черно море
Новият испанец ще трябва да се нагоди към стила на Черно море

Съставът на Черно море за пролетта:

Вратари: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Антоан Манасиев

Защитници: Живко Атанасов, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Георги Венциславов, Емануил Няголов, Дани Мартин, Ертан Томбак, Асен Дончев, Жоао Бандаро, Димитър Кичуков

Халфове: Васил Панайотов, Давид Телеш, Николай Костадинов, Николай Златев, Калоян Тодоров, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Андреяс Калкан, Димитър Тонев, Петър Маринов,Димитър Заимов,

Нападатели: Георги Лазаров, Селсо Сидней, Хорхе Падиля, Кристиян Михайлов

