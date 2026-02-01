Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Новият испанец ще трябва да се нагоди към стила на Черно море

Новият испанец ще трябва да се нагоди към стила на Черно море

  • 1 фев 2026 | 10:28
  • 456
  • 0
Новият испанец ще трябва да се нагоди към стила на Черно море

Хорхе Солер Падиля е последното ново попълнение за Черно море преди началото на шампионата. На практика испанецът идва на пожар в последния момент, когато клубът се раздели с тримата си флангови играчи - Уеслен Жуниор, Жоао Педро и Фелипе Кардосо. Така в тима на тази позиция останаха Николай  Златев и готовият за рестарт на кариерата Андреас Калкан. 24-годишният испанец, родом от Росарио дел Пуерто на Канарските острови, ще трябва по най-бързия начин да се адаптира към стила на игра на "моряците".

Падиля играе еднакво добре като втори нападател и маневрено крило. Не е типичният голаджия. В последните три отбора, за които е играл в трета испанска дивизия - Расинг де Ферол, Мерида и Теруел има само два отбелязани гола, но е представител на типичната испанска школа с много динамика и скоростна техника. Стилът на Черно море през последните години се гради  върху силните флангови атаки, а от Падиля се очаква да внесе необходимата острота и да защити реномето на испанския футбол.

/Пламен Трендафилов/

