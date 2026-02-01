Новият испанец ще трябва да се нагоди към стила на Черно море

Хорхе Солер Падиля е последното ново попълнение за Черно море преди началото на шампионата. На практика испанецът идва на пожар в последния момент, когато клубът се раздели с тримата си флангови играчи - Уеслен Жуниор, Жоао Педро и Фелипе Кардосо. Така в тима на тази позиция останаха Николай Златев и готовият за рестарт на кариерата Андреас Калкан. 24-годишният испанец, родом от Росарио дел Пуерто на Канарските острови, ще трябва по най-бързия начин да се адаптира към стила на игра на "моряците".

Падиля играе еднакво добре като втори нападател и маневрено крило. Не е типичният голаджия. В последните три отбора, за които е играл в трета испанска дивизия - Расинг де Ферол, Мерида и Теруел има само два отбелязани гола, но е представител на типичната испанска школа с много динамика и скоростна техника. Стилът на Черно море през последните години се гради върху силните флангови атаки, а от Падиля се очаква да внесе необходимата острота и да защити реномето на испанския футбол.

/Пламен Трендафилов/