В Берое не са получавали заплати от почти четири месеца

Берое продължава да се бори със зъби и нокти за оцеляването в елита. А играчите го правят с празни джобове. Те скоро ще имат да получават заплати за 4 месеца, твърди “Тема спорт”. Това ще се случи на 25 март, когато е падежът за изплащане на месечните възнаграждения за февруари. Наред с това “заралии” имат да прибират такива за ноември и декември 2025 година, както и за януари 2026-а. Такава ситуация в клуба не е новост.

Сега обаче по-различното е, при старозагорци постъпиха свежи средства. Такива има от изненадващия трансфер на нападателя Алберто Салидо. Той бе продаден в последния ден на прозореца на Лудогорец, а за правата му Берое взе над половин милион евро. Въпреки това обаче собственикът Ернан Банато не се е разплатил с отбора.

Берое е на предпоследно място в класирането и се намира в серия от 17 поредни шампионатни мача без успех.