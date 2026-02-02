Везенков преди мача с Дубай: Трябва да сме особено внимателни, те са много талантлив отбор

Олимпиакос приключи тренировката си в "Coca-Cola Arena" в Дубай преди сблъсъка с местния отбор, а българската суперзвезда на гръцкия гранд Александър Везенков говори пред olympiacosbc.gr за мача, който ще открие програмата на 26-ия кръг на Евролигата във вторник.

Саша Везенков коментира както предстоящия двубой, така и трудното пътуване до Обединените арабски емирства, но и собственото си отлично представяне в последно време.

- Първо, коментирай отбора на Дубай. Има ли ключов играч, върху когото ще се фокусира защитният план на Олимпиакос?

- Става въпрос за много талантлив отбор, който по природа играе офанзивен баскетбол. Те играят в бързо темпо, с много притежания на топката и трябва да бъдем особено внимателни, защото разполагат с богат талант в нападение. Не мога да избера един ключов играч, но бих казал, че завръщането на Джанан Муса е много важно. Те са много непредсказуем отбор и вече показаха колко са добри, особено у дома.

- Помогна ли ви пътуването ден по-рано, за да се адаптирате?

- Разбира се, това пътуване е различно. Малко по-специфично е и малко по-дълго от обикновено, но слава Богу, клубът се погрижи пътуването да мине възможно най-гладко и сега сме напълно готови за мача.

- През последния месец имаш поредица от силни представяния, които съвпадат с доброто лице на Олимпиакос тази година. Добрият Саша ли прави Олимпиакос победител, или добрият Олимпиакос прави Саша още по-добър?

- Мисля, че нещата са взаимно свързани. Най-важното за мен е отборът да играе добре и да побеждава, защото победите дават самочувствие и време да работим още повече. Винаги давам 100%, за да може отборът да печели. Това ме интересува и това ще продължа да правя докрай.

Снимки: Imago