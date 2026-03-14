Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ще помогне ли ЦСКА на Левски в битката за титлата с Лудогорец - включете се с коментар в efbet Лига live
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Ясикевичус с коментар за проекта НБА Европа, ФИБА и Евролигата

Ясикевичус с коментар за проекта НБА Европа, ФИБА и Евролигата

  • 14 март 2026 | 16:53

  • 14 март 2026 | 16:53
  • 60
  • 0
Треньорът на Фенербахче Шарунас Ясикевичус изрази мнението си относно възможното разширяване на НБА на европейския пазар – тема, която предизвика ожесточени дискусии в баскетболните среди.

След загубата на отбора му от Цървена звезда, литовският специалист беше попитан за евентуалното създаване на собствена лига от НБА в Европа. В изявленията си той подчерта, че финансовият мотив е доминиращ фактор, като същевременно разкритикува и ФИБА.

"Клубът трябва да направи това, което е най-добро за него и да създаде подходящи условия. Това е трудно решение. Обичам европейския баскетбол, но НБА – особено в плейофите – е нещо различно", заяви първоначално Ясикевичус, чийто отбор претърпя първа загуба от 20 мача във всички турнири, отстъпвайки със 73:79 пред Цървена звезда в Белград в двубой от Евролигата.

Впоследствие той изрази надеждата си да се запази уникалната атмосфера на европейските зали, като тези, които могат да се срещнат в Сърбия и Гърция. "Трябва да разберете, че всичко е ново, пари, пари, но такъв е животът. Не харесвам ФИБА, те се крият зад всичко. Трябва да се намери начин да продължим напред", отбеляза той.

Коди със страхотен мач, Цървена звезда укроти страшилището Фенербахче
Треньорът на Фенербахче завърши с думите: "ФИБА и Евролигата се борят от 20 години, така че е логично сега да са по-близо до НБА. В спорта всичко трябва да се прави за феновете, както тук, а не за Манчестър. Никой не знае какво точно се случва. За мен Евролигата е страхотна, въпреки че има прекалено много мачове".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Милър-Макинтайър сътвори едно от топ изпълненията на деня в Евролигата

  • 14 март 2026 | 00:21
  • 4356
  • 2
Битка до последно в Белград, в Барселона и Милано също бе интересно, ето всички резултати от Евролигата

  • 13 март 2026 | 23:47
  • 5289
  • 1
Коди със страхотен мач, Цървена звезда укроти страшилището Фенербахче

  • 13 март 2026 | 23:28
  • 4131
  • 1
Монако остава без Майк Джеймс за 2-3 седмици

  • 13 март 2026 | 20:15
  • 551
  • 0
Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

  • 13 март 2026 | 00:12
  • 6538
  • 0
Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на важен играч

  • 12 март 2026 | 18:40
  • 803
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и ЦСКА, "червените" без промени, а "орлите" - без основен халф

  • 14 март 2026 | 16:37
  • 7916
  • 22
Ботев (Пловдив) 1:3 Ботев (Враца), обрат за гостите

  • 14 март 2026 | 16:48
  • 15163
  • 24
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
  • 26545
  • 90
Втора лига на живо: Карата мушна гол на Дунав, 3:0 за Спартак (Пл) в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 16:50
  • 12610
  • 9
Леверкузен 1:0 Байерн, пропуск на домакините

  • 14 март 2026 | 16:31
  • 1755
  • 1
Интер 1:0 Аталанта, започна втората част

  • 14 март 2026 | 17:00
  • 2820
  • 4