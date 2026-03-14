Ясикевичус с коментар за проекта НБА Европа, ФИБА и Евролигата

Треньорът на Фенербахче Шарунас Ясикевичус изрази мнението си относно възможното разширяване на НБА на европейския пазар – тема, която предизвика ожесточени дискусии в баскетболните среди.

След загубата на отбора му от Цървена звезда, литовският специалист беше попитан за евентуалното създаване на собствена лига от НБА в Европа. В изявленията си той подчерта, че финансовият мотив е доминиращ фактор, като същевременно разкритикува и ФИБА.

"Клубът трябва да направи това, което е най-добро за него и да създаде подходящи условия. Това е трудно решение. Обичам европейския баскетбол, но НБА – особено в плейофите – е нещо различно", заяви първоначално Ясикевичус, чийто отбор претърпя първа загуба от 20 мача във всички турнири, отстъпвайки със 73:79 пред Цървена звезда в Белград в двубой от Евролигата.

Впоследствие той изрази надеждата си да се запази уникалната атмосфера на европейските зали, като тези, които могат да се срещнат в Сърбия и Гърция. "Трябва да разберете, че всичко е ново, пари, пари, но такъв е животът. Не харесвам ФИБА, те се крият зад всичко. Трябва да се намери начин да продължим напред", отбеляза той.

Треньорът на Фенербахче завърши с думите: "ФИБА и Евролигата се борят от 20 години, така че е логично сега да са по-близо до НБА. В спорта всичко трябва да се прави за феновете, както тук, а не за Манчестър. Никой не знае какво точно се случва. За мен Евролигата е страхотна, въпреки че има прекалено много мачове".

Снимки: Imago