  • 1 фев 2026 | 18:38
Фурние впечатли с фланелка при заминаването на Олимпиакос за Дубай

Олимпиакос замина за Дубай, където ще се изправи срещу новака в Евролигата в среща от 26-ия кръг на престижната надпревара. Гръцкият шампион се отправи към Дубай без гардовете Франк Нтиликина и Монте Морис, както и без капитана си Костас Папаниколау. Всички те се възстановяват от травми. Извън строя са още трайно контузените Мустафа Фал и Кийнън Еванс.

Френската звезда на тима Еван Фурние пък се появи на летището с интересна тениска, на която е изобразен легендарният гръцки гард Тео Папалукас, носил няколко сезона екипа на Олимпиакос.

Александър Везенков и компания заемат второ място в класирането с 16 победи и 8 загуби. Те със сигурност ще търсят победа срещу отбора на Дубай, който е 13-и с баланс 11-14.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook

