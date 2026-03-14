Милър-Макинтайър сътвори едно от топ изпълненията на деня в Евролигата

Гардът на националния отбор на България Коди Милър-Макинтайър бе с основен принос за победата на Цървена звезда над Фенербахче със 79:73 в Белград в мач от 31-ия кръг на Евролигата. 31-годишният плеймейкър записа 10 точки, 12 асистенции и 8 борби, а освен това се отличи и с едно от най-зрелищните изпълнения в хода на двубоя.

В една ситуация в третата четвърт Милър-Макинтайър открадна топката в собственото поле, устреми се напред и заби атрактивно в коша на шампиона и убедителен лидер в класирането на Евролигата.

Коди със страхотен мач, Цървена звезда укроти страшилището Фенербахче

Именно третата четвърт, спечелена от белградчани с 28:14, даде нужния импулс на домакините да се преборят за ценната победа.

Снимки: Imago