Очаквайте на живо: Кръгът в Евролигата завършва с интригуващи битки в Белград, Барселона и Милано

Последните три срещи от 31-ия кръг на Евролигата ще се изиграят тази вечер.

В 21:00 часа българско време Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър посреща в Белград лидера в класирането Фенербахче, който е в серия от 9 поредни победи в турнира и общо 13 от последните си 14 срещи.

Другите две срещи са в 21:30 ч. Барселона приема в "Палау Блауграна" Апоел Тел Авив в двубой между два тима с амбиции за място в шестицата на редовния сезон. Олимпия Милано пък се изправя срещу Макаби Тел Авив в среща между два отбора, борещи се за попадане в плей-ин зоната.