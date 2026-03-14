Джордан Нвора: Моят лош мач е по-добър от този на много други

  • 14 март 2026 | 16:16
Голямата победа на Цървена звезда над Фенербахче със 79:73 в 31-ия кръг на Евролигата имаше един от основните си герои в лицето на Джордан Нвора, който може и да не намери ритъм от тройката, но допринесе съществено за успеха с 14 точки.

След края на мача американското крило наблегна на значението на резултата срещу толкова силен съперник. "Очевидно това е огромна победа за нас. Фенербахче е може би най-добрият отбор в лигата в момента. Те имаха впечатляваща серия от мачове и да успеем да ги победим е много важно за нашия отбор, особено сега, когато се опитваме да намерим ритъм", заяви той.

Въпреки че не е намерил желаната точност от далечно разстояние в последните мачове, Нвора ясно заяви, че не изпитва никакво напрежение. "Не, никога не изпитвам натиск. В крайна сметка, това е баскетбол. Играя цял живот. Мисля, че не съм вкарал тройка в последните три мача, но съм човек. Случва се. Не е първият път и няма да е последният", сподели игралият в НБА баскетболист.

Съотборникът на българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава на Звезда подчерта, че такива периоди са нормални за играчи, които често поемат сериозна тежест в нападение. "Дори когато правя лош мач - тоест това, което аз смятам за лош мач, той пак е по-добър от лошия мач на много други играчи. Случва се. Това е част от това да сме хора. Винаги вярвам, че следващият изстрел ще влезе и ще продължа да стрелям. Не си мислете, че ще спра", продължи Нвора.

Той разкри и интересен детайл, който може би влияе на доста играчи в турнира: новите топки на Евролигата: "Играем с чисто нови топки на Евролигата на игрището, напълно нови. Това също е част от процеса. Трябва да свикнем малко с тях. Не го използвам като извинение за пропуснатите изстрели. В крайна сметка трябва да си точен".

Въпреки това, той подчерта, че може да помогне на отбора по много различни начини: "Има много неща, които мога да правя на игрището, не само да стрелям тройки. Затова Саша (Обрадович) и съотборниците ми ми вярват и ме държат на паркета в критични моменти".

Нвора се спря и на елементите, които решиха мача срещу Фенербахче: "Енергията беше ключът. През второто полувреме вдигнахме интензивността. Също така контролът на борбите беше много важен. През първото полувреме те имаха повече борби от нас и така намираха точки. През второто полувреме играхме по-силно, направихме страхотни защити, откраднахме топки и тичахме в транзиция".

Американската звезда вярва, че тази победа може да бъде повратна точка за остатъка от сезона. "В един момент трябва да намерим ритъм. Това е целта. Когато го намериш, тогава всичко става по-лесно. Надявам се, че сега можем да изградим малка серия от победи", завърши Нвора.

Снимки: Imago

