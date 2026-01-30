Везенков посочи как Олимпиакос е пречупил Барселона в последната четвърт

Олимпиакос потвърди силната си форма в Евролигата, побеждавайки Барселона с 87:75 в мач от 25-ия кръг. След края на срещата един от най-добрите в двубоя - българското крило Александър Везенков, избра да започне изказването си не с коментар за играта, а с човешката страна на актуалните събития. Дербито в Пирея започна с минута мълчание в памет на загиналите в катастрофа фенове на гръцкия клуб ПАОК.

"Съболезнования на всички, които загубиха близките си през тези дни. На тези, които загинаха при катастрофата в Румъния и в завода в Трикала. Това е най-малкото, което можем да кажем", отбеляза той, показвайки, че баскетболът остава на заден план пред човешката загуба.

Преминавайки към спортната част, крилото на Олимпиакос наблегна както на потенциала на своя отбор, така и на класата на съперника. "Знаем, че имаме възможности, ние сме много добър отбор, но и Барселона е такъв. Имаме изключителен треньор, той ми даде възможност да играя за първи път в Евролигата. Дължа му много", каза играчът с №14 на гърба.

Везенков подчерта, че е било ясно, че каталунците ще реагират по време на мача, но ключът за успеха е дошъл във финалната фаза. "В последната четвърт играхме много добра защита, влязохме в борбата за отскочилите топки. Всички допринесоха. В крайна сметка загубихме разликата за тайбрека, но имаме самочувствието, че няма да се наложи да опираме до него", продължи българският ас, коментирайки това, че каталунците по-рано през сезона победиха Олимпиакос с една точка повече.

Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

Сашо спомена специално треньора на Барса Чави Паскуал, човекът, който е повярвал в него в първите му стъпки. "Имам голямо уважение към треньора Паскуал. Дори и да не бях готов физически и психически, той ми се довери, даде ми роля. Има невероятен игрови план, винаги дава страхотни опции в защита и нападение", сподели Везенков.

Везенков фаворит за MVP на Евролигата, според Eurohoops

Същевременно, лидерът на Олимпиакос подчерта философията, която характеризира отбора на Йоргос Барцокас. "Всичко е свързано с отбора. Когато печелим, всички са щастливи. Имаме 17 играчи, трябва да се адаптираме. Похвалите отиват при тези, които поставят себе си под отбора. Успешните отбори са тези, в които играчите приемат ролите си", завърши родната суперзвезда.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook