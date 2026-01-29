Везенков фаворит за MVP на Евролигата, според Eurohoops

Александър Везенков е лидер в класацията на сайта Eurohoops за MVP на редовния сезон в Евролигата. Българското крило на Олимпиакос е с 19.4 точки (дели първото място по този показател в турнира с Кендрик Нън), 6.7 борби (трети) и 1.4 асистенции средно на мач до момента, както и с 23.4 рейтинг на КПД (първи).

FRESH EuroLeague MVP Ladder with a NEW No. 1https://t.co/PrQjdPnEKd — Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 29, 2026

Според т.нар. "стълбица" на кандидатите за престижното отличие на Eurohoops, основният претендент на Саша и този сезон ще бъде гардът на Панатинайкос Кендрик Нън, който спечели званието през 2025 година. Самият Везенков бе избран за най-полезен играч в редовния сезон на Евролигата през сезон 2022/23.

Претендент №3 е гардът на Жалгирис Силвен Франсиско, а Топ 5 допълват една от звездите на Апоел Тел Авив Илайджа Брайънт и асът на Монако Майк Джеймс.

Снимки: Imago