Коди със страхотен мач, Цървена звезда укроти страшилището Фенербахче

  • 13 март 2026 | 23:28
Цървена звезда надви като домакин в Белград Фенербахче със 79:73 в среща от 31-ия кръг на Евролигата. По този начин сръбският гранд сложи край на серията от 9 поредни победи в турнира на действащия шампион и лидер в класирането, който бе спечелил и общо 13 от последните си 14 срещ в елитната надпревара. Фенербахче имаше и 19 последователни победи във всички турнири.

Цървена звезда е вече с баланс 18-13 в опита си да се утвърди в Топ 6 на класирането. Турският гранд пък претърпя едва осмо поражение и остава с 22 победи, а във вторник му предстои ново тежко гостуване - на Олимпиакос в Пирея.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър регистрира най-високия коефициент на полезно действие в срещата - 21. Той постигна дабъл-дабъл с 10 точки и 12 асистенции, към които добави 8 борби и 1 открадната топка. 31-годишният пойнт гард бе 3/6 в стрелбата за две точки, 1/5 от зоната за три и реализира единствения наказателен удар, който изпълни в мача.

Нигерийското тежко крило Чима Монеке бе най-резултатен за белградчани с 21 точки, а Джордан Нвора, Ебука Изунду и Джаред Бътлър добавиха съответно по 14, 13 и 12 точки.

За отбора на Шарунас Ясикевичус Уейд Болдуин се отличи с 16 точки, Бонзи Коулсън записа 15 точки и 7 борби, а Тейлън Хортън Тъкър се отчете с 14 точки.

Играчите на Саша Обрадович поведоха с 10:2 в самото начало на срещата, но до края на първото полувреме гостите от Истанбул бяха по-добрият отбор и на почивката водеха с 42:33. Домакините направиха много силна трета четвърт, в която се разправиха с противника си с 28:14, а в последния период двата отбора "се захапаха" още по-здраво, но в края Цървена звезда пречупи действащия шамипон.

Снимки: Imago

Още от Евролига

Битка до последно в Белград, в Барселона и Милано също бе интересно, ето всички резултати от Евролигата

Битка до последно в Белград, в Барселона и Милано също бе интересно, ето всички резултати от Евролигата

  • 13 март 2026 | 23:47
  • 2242
  • 0
Монако остава без Майк Джеймс за 2-3 седмици

Монако остава без Майк Джеймс за 2-3 седмици

  • 13 март 2026 | 20:15
  • 346
  • 0
Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

  • 13 март 2026 | 00:12
  • 6477
  • 0
Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на важен играч

Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на важен играч

  • 12 март 2026 | 18:40
  • 767
  • 0
Хауърд говори за слуховете за напускане на Баскония и коментира Монеке

Хауърд говори за слуховете за напускане на Баскония и коментира Монеке

  • 12 март 2026 | 18:33
  • 656
  • 0
Апоел преговаря за нов договор с ключов играч

Апоел преговаря за нов договор с ключов играч

  • 12 март 2026 | 18:25
  • 807
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:50
  • 19501
  • 99
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 24631
  • 32
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 28941
  • 73
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 22755
  • 36
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 53256
  • 123
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 26961
  • 45