Коди със страхотен мач, Цървена звезда укроти страшилището Фенербахче

Цървена звезда надви като домакин в Белград Фенербахче със 79:73 в среща от 31-ия кръг на Евролигата. По този начин сръбският гранд сложи край на серията от 9 поредни победи в турнира на действащия шампион и лидер в класирането, който бе спечелил и общо 13 от последните си 14 срещ в елитната надпревара. Фенербахче имаше и 19 последователни победи във всички турнири.

Цървена звезда е вече с баланс 18-13 в опита си да се утвърди в Топ 6 на класирането. Турският гранд пък претърпя едва осмо поражение и остава с 22 победи, а във вторник му предстои ново тежко гостуване - на Олимпиакос в Пирея.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър регистрира най-високия коефициент на полезно действие в срещата - 21. Той постигна дабъл-дабъл с 10 точки и 12 асистенции, към които добави 8 борби и 1 открадната топка. 31-годишният пойнт гард бе 3/6 в стрелбата за две точки, 1/5 от зоната за три и реализира единствения наказателен удар, който изпълни в мача.

ZVEZDA WINS IT AT HOME! 👏@kkcrvenazvezda snap Fener's winning streak in front of the home crowd!#EveryGameMatters pic.twitter.com/2aHkDWRPeZ — EuroLeague (@EuroLeague) March 13, 2026

Нигерийското тежко крило Чима Монеке бе най-резултатен за белградчани с 21 точки, а Джордан Нвора, Ебука Изунду и Джаред Бътлър добавиха съответно по 14, 13 и 12 точки.

За отбора на Шарунас Ясикевичус Уейд Болдуин се отличи с 16 точки, Бонзи Коулсън записа 15 точки и 7 борби, а Тейлън Хортън Тъкър се отчете с 14 точки.

Fenerbahce wanted to extend their streak to 20-0



CHIMA MONEKE and CRVENA ZVEZDA had different plans pic.twitter.com/XJMhVM3V4g — Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 13, 2026

Играчите на Саша Обрадович поведоха с 10:2 в самото начало на срещата, но до края на първото полувреме гостите от Истанбул бяха по-добрият отбор и на почивката водеха с 42:33. Домакините направиха много силна трета четвърт, в която се разправиха с противника си с 28:14, а в последния период двата отбора "се захапаха" още по-здраво, но в края Цървена звезда пречупи действащия шамипон.

Следвай ни:

Снимки: Imago