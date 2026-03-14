Нигерийска звезда от Евролигата: Само Саша Везенков е по-добър от мен на моята позиция

  • 14 март 2026 | 15:00
Тежкото крило на Цървена звезда Чима Монеке изигра страхотен мач срещу Фенербахче, отбелязвайки 21 точки при победата със 79:73. Този успех изкачи Звезда до баланс 18-13 и шесто място във временното класиране на Евролигата.

След срещата Монеке говори открито за своята увереност, уважението в лигата и влиянието си на терена. 30-годишният нигериец вярва, че в Евролигата има само един играч на неговата позиция (четворка), който го превъзхожда и това е българската суперзвезда на Олимпиакос Александър Везенков.

"Мисля, че за някои хора трябва да се оттеглиш или да изчезнеш от сцената, за да погледнат назад и да видят какво си постигнал и това е ОК. Знам, че правя много неща извън терена – моя подкаст, моя YouTube канал – които карат хората със старо мислене да смятат, че не съм фокусиран върху баскетбола или не ми пука толкова. Но според мен това е глупав начин на мислене и вярвам, че с времето ще получа признанието, което заслужавам. Знам кой съм в тази лига. Като изключим Саша (Везенков), не мисля, че може да поставите някой друг над мен на моята позиция", заяви Монеке в интервю след мача.

Коди със страхотен мач, Цървена звезда укроти страшилището Фенербахче

Крилото коментира и способността си да променя хода на мачовете и да се намесва в най-важните моменти.

"Със сигурност съм играч, който променя играта. Знам го. Да, те са страхотен отбор, но на тяхната позиция 4 Найджъл (Хейс-Дейвис) вече го няма. Затова знаех, че ще направя добър мач, точно както първия път, когато играхме срещу тях. Но всичко е свързано с отбора и това да сме единни. Изоставахме с девет точки на полувремето, но отново се върнахме и показахме кои сме и кои искаме да бъдем", каза още Монеке.

Снимки: Imago

Още от Евролига

Милър-Макинтайър сътвори едно от топ изпълненията на деня в Евролигата

Милър-Макинтайър сътвори едно от топ изпълненията на деня в Евролигата

  • 14 март 2026 | 00:21
  • 4330
  • 2
Битка до последно в Белград, в Барселона и Милано също бе интересно, ето всички резултати от Евролигата

Битка до последно в Белград, в Барселона и Милано също бе интересно, ето всички резултати от Евролигата

  • 13 март 2026 | 23:47
  • 5254
  • 1
Коди със страхотен мач, Цървена звезда укроти страшилището Фенербахче

Коди със страхотен мач, Цървена звезда укроти страшилището Фенербахче

  • 13 март 2026 | 23:28
  • 4097
  • 1
Монако остава без Майк Джеймс за 2-3 седмици

Монако остава без Майк Джеймс за 2-3 седмици

  • 13 март 2026 | 20:15
  • 548
  • 0
Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №31 в Евролигата

  • 13 март 2026 | 00:12
  • 6533
  • 0
Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на важен играч

Обрадович разкри каква е ситуацията около завръщането на важен играч

  • 12 март 2026 | 18:40
  • 797
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 1:0 Ботев (Враца)

Ботев (Пловдив) 1:0 Ботев (Враца)

  • 14 март 2026 | 15:14
  • 5576
  • 3
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
  • 16913
  • 73
Втора лига на живо: Хебър допусна ранен гол в Пазарджик

Втора лига на живо: Хебър допусна ранен гол в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 15:35
  • 4222
  • 3
Сблъсък с голям заряд в Разград!

Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 14218
  • 183
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
  • 12525
  • 8
Интер - Аталанта (съставите)

Интер - Аталанта (съставите)

  • 14 март 2026 | 15:09
  • 405
  • 0