Нигерийска звезда от Евролигата: Само Саша Везенков е по-добър от мен на моята позиция

Тежкото крило на Цървена звезда Чима Монеке изигра страхотен мач срещу Фенербахче, отбелязвайки 21 точки при победата със 79:73. Този успех изкачи Звезда до баланс 18-13 и шесто място във временното класиране на Евролигата.

След срещата Монеке говори открито за своята увереност, уважението в лигата и влиянието си на терена. 30-годишният нигериец вярва, че в Евролигата има само един играч на неговата позиция (четворка), който го превъзхожда и това е българската суперзвезда на Олимпиакос Александър Везенков.

"Мисля, че за някои хора трябва да се оттеглиш или да изчезнеш от сцената, за да погледнат назад и да видят какво си постигнал и това е ОК. Знам, че правя много неща извън терена – моя подкаст, моя YouTube канал – които карат хората със старо мислене да смятат, че не съм фокусиран върху баскетбола или не ми пука толкова. Но според мен това е глупав начин на мислене и вярвам, че с времето ще получа признанието, което заслужавам. Знам кой съм в тази лига. Като изключим Саша (Везенков), не мисля, че може да поставите някой друг над мен на моята позиция", заяви Монеке в интервю след мача.

Крилото коментира и способността си да променя хода на мачовете и да се намесва в най-важните моменти.

"Със сигурност съм играч, който променя играта. Знам го. Да, те са страхотен отбор, но на тяхната позиция 4 Найджъл (Хейс-Дейвис) вече го няма. Затова знаех, че ще направя добър мач, точно както първия път, когато играхме срещу тях. Но всичко е свързано с отбора и това да сме единни. Изоставахме с девет точки на полувремето, но отново се върнахме и показахме кои сме и кои искаме да бъдем", каза още Монеке.

Снимки: Imago