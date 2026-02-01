Конте бесен: Многото мачове убиват играчите и убиват футбола

Треньорът на Наполи Антонио Конте бе бесен, въпреки победата с 2:1 над Фиорентина. Причината за гнева му е тежката контузия на капитана Джовани Ди Лоренцо. Оказа се, че бранителят е скълал кръстни връзки на коляното и това означава, че сезонът за него приключи. Наставникът смята, че причина за това е твърде натоварената програма, която не оставя време на футболистите за възстановяване.

„Няма какво толкова да се каже. Мач след мач, след мач. Налага се да използваме играчи, които имат нужда от почивка, но няма как да я получат, и това води до подобни ситуации. Аз съм късал кръстни връзки и знам колко травмираща контузия е това. Продължавам да твърдя, че изиграването на толкова много мачове убива футболистите и убива футбола. Сега има ограничения за броя на играчите в състава, а нашият е дори по-малък, защото нямаме много футболисти от академията, а тези, които имаме, искат да отидат под наем, за да играят по-редовно“, започна Конте.

Въпреки че Ди Лоренцо все още не е преминал обстойни прегледи, Конте намекна, че първоначалната диагноза на медицинския щаб е изключително лоша.

„Усещането е, че има сериозно увреждане на коляното и става въпрос за кръстните връзки. Гадно е. Знаете много добре какво означава Ди Лоренцо за нас. Хората казват, че се оплаквам, но ние правим всичко друго, но не и да се оплакваме, имайки предвид тази безкрайна поредица от контузии. И то тежки контузии, не просто мускулни травми за 2-4 седмици, а сериозни проблеми. Успяваме да запълваме дупките, защото тези момчета правят изключителни неща. Отново нямахме много опции на резервната скамейка“, допълни наставникът.

Дебютни голове върнаха Наполи към победите, а Ди Лоренцо стресна своя тим

След това Конте отправи остри думи не само към ръководството на Наполи, но и към футболния календар като цяло, включително разширения формат на Шампионската лига и Суперкупата на Италия.

„Клубовете изглежда не разбират, че това е като куче, което гони опашката си. Бориш се да се класираш за всички тези турнири, за да получиш повече пари, но това е ефимерно, защото колкото повече турнири играеш, толкова повече играчи трябва да купиш и толкова повече се увеличава фонд „Работна заплата“. Ако не разберат това, футболът ще тръгне в лоша посока и ще се стига до такива неща. Нямам предвид само Наполи, говоря по принцип в защита на играчите и е жалко, че всички им обръщат гръб в полза на клубовете, лигите, УЕФА и т.н. Казвам го като бивш футболист“, допълни специалистът

Едва след това той обърна внимание на мача и на спечелената победа.

„Говорим за отбор, който се опитва да направи най-доброто с това, с което разполага. За щастие, спечелихме тези точки, но ако сезонът започваше днес и разполагахме с този състав, за коя позиция мислите, че Наполи щеше да се бори? Бъдете реалисти. Имаме Купата на Италия, искаме да се класираме за Европа, но става много трудно, особено след като другите клубове се подсилват, докато ние сме под трансферно ембарго. Това е просто фантастично. Ние сме единственият клуб с печалба от 240 милиона евро, на който е забранено да прави трансфери“, добави саркастично Конте.

