Дебютни голове върнаха Наполи към победите, а Ди Лоренцо стресна своя тим

Италианският шампион Наполи спечели с 2:1 като домакин на Фиорентина в двубоя помежду им от 23-тия кръг на Серия "А". Така неаполитанците прекъснаха негативната си поредица от три мача без победа във всички турнири и записаха едва втория си успех от началото на годината.

Домакините стартираха силно мача и успяха да поведат в 11-ата минута. Тогава Антонио Вергара пое топката, напредна и с далечен удар отбеляза първия си гол в италианския елит. В даден момент обаче Наполи предаде инициативата на Фиорентина и за малко да получи изравнителен гол. В 26-ата минута Роберто Пиколи нацели греда с рикоширалия си удар с глава, а секунди по-късно Алекс Мерет спаси удар с глава на Алберт Гудмундсон от упор. При тази ситуация обаче капитанът на “партенопеите” Джовани Ди Лоренцо се приземи неприятно, заради което получи сериозна травма на лявото си коляно. Италианският национал дори беше изнесен на носилка и откаран с линейка, докато беше облян в сълзи.

Como desgraça pouca é bobagem para o Napoli, Di Lorenzo se lesionou feio neste lance contra a Fiorentina e deixou o campo com muitas dores, substituído por Olivera. pic.twitter.com/vKIiTI5MrY — Calciopédia (@calciopedia) January 31, 2026

Въпреки това втората част започна позитивно за Наполи, тъй като в 49-ата минута тимът удвои преднината си чрез страхотен изстрел на Мигел Гутиерес, който отбеляза първия си гол със синята фланелка след асистенция на Вергара. В 57-ата минута обаче Манор Соломон върна интригата в двубоя със своята успешна добавка след избит удар на Пиколи. В оставащото време “виолетовите” пропиляха възможностите си за възстановяване на равенството, а домакините не успяха да направят победата си по-убедителна.

Wednesday - Antonio Vergara scores his FIRST ever UEFA Champions League goal



Saturday - Antonio Vergara scores his FIRST ever Serie A goal



What a week it's been for the 23-year-old attacker. Magical. 🇮🇹🪄 pic.twitter.com/idZTvT2Gub — EuroFoot (@eurofootcom) January 31, 2026

Така Наполи събра 46 точки и поне временно зае третото място в класирането, където Фиорентина е в зоната на изпадащите и по-точно на 17-ата позиция със своите 17 пункта.

Снимки: Gettyimages