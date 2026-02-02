Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

Феновете на Бенфика бяха на върха на щастието в последните дни, след като "орлите" от Лисабон постигнаха паметна победа с 4:2 над Реал Мадрид в Шампионската лига, а голът на вратаря Анатолий Трубин ги класира за плейофите на турнира. В португалското първенство обаче отборът на Жозе Моуриньо не е никак убедителен и изостава все повече от големите си съперници.

Тази вечер Бенфика направи нулево равенство като гост на намиращия се в зоната на изпадащите Тондела и остава на трета позиция в Лига Португал, но на цели 9 точки зад водача Порто и на 5 зад втория Спортинг (Лисабон).

Жозе Моуриньо заложи на голяма част от футболистите, които надиграха Реал Мадрид, но те можаха дори да се доближат до представянето си от сряда. Гостите отправиха общо 23 удара към съперниковата врата, но така и не намериха начин да преодолеят блестящия страж на Тондела Бернардо Фонтес.