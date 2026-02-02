Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лига Португал, Португалия
  3. Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

  • 2 фев 2026 | 01:06
  • 101
  • 0
Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

Феновете на Бенфика бяха на върха на щастието в последните дни, след като "орлите" от Лисабон постигнаха паметна победа с 4:2 над Реал Мадрид в Шампионската лига, а голът на вратаря Анатолий Трубин ги класира за плейофите на турнира. В португалското първенство обаче отборът на Жозе Моуриньо не е никак убедителен и изостава все повече от големите си съперници.

Тази вечер Бенфика направи нулево равенство като гост на намиращия се в зоната на изпадащите Тондела и остава на трета позиция в Лига Португал, но на цели 9 точки зад водача Порто и на 5 зад втория Спортинг (Лисабон).

Жозе Моуриньо заложи на голяма част от футболистите, които надиграха Реал Мадрид, но те можаха дори да се доближат до представянето си от сряда. Гостите отправиха общо 23 удара към съперниковата врата, но така и не намериха начин да преодолеят блестящия страж на Тондела Бернардо Фонтес.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 22685
  • 106
Официално: Имобиле ще играе в Париж

Официално: Имобиле ще играе в Париж

  • 1 фев 2026 | 19:47
  • 2992
  • 1
Щутгарт продължи с отличното представяне

Щутгарт продължи с отличното представяне

  • 1 фев 2026 | 19:38
  • 969
  • 0
С късен гол Бетис направи крачка към топ 4

С късен гол Бетис направи крачка към топ 4

  • 1 фев 2026 | 19:36
  • 2283
  • 0
Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

  • 1 фев 2026 | 19:24
  • 6467
  • 1
Интер отново се справи с Кремонезе и увеличи преднината си пред Милан

Интер отново се справи с Кремонезе и увеличи преднината си пред Милан

  • 1 фев 2026 | 20:56
  • 9701
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 44744
  • 273
Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

  • 1 фев 2026 | 22:56
  • 4694
  • 4
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 46151
  • 379
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 35964
  • 72
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 22685
  • 106
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 6740
  • 0