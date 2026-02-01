В Наполи си отдъхнаха за контузията на своя капитан

Травмата на капитана на Наполи Джовани Ди Лоренцо не е толкова сериозна, колкото бяха първоначалните опасения.
Както е известно, десният бек беше изнесен на носилка през първото полувреме на вчерашната победа с 2:1 над Фиорентина със съмнения за скъсана кръстна връзка на лявото коляно. Днешните прегледи обаче са изключили най-страшната диагноза, като вместо това става въпрос за изкълчване от втора степен, съобщиха от клуба. Така очакваното време за възстановяването на италианския национал е между 4 и 6 седмици.
Предвид това, че Ди Лоренцо няма да отсъства до края на сезона, в Наполи са се отказали да вземат спешно ново попълнение в лицето на Габриеле Дзапа от Каляри, съобщават Джанлука Ди Марцио и Николо Скира. Вместо това десният бек е пред трансфер във Фиорентина.
