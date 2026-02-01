Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Лацио се съгласи да се раздели с Романьоли, но времето не стигна за трансфера му в Катар

Лацио се съгласи да се раздели с Романьоли, но времето не стигна за трансфера му в Катар

  • 1 фев 2026 | 17:00
  • 245
  • 0

От Лацио в последния момент се съгласиха да продадат защитника си Алесио Романьоли на Ал-Сад, но сделката не успя да се осъществи преди затварянето на трансферния прозорец в Катар, съобщават италианските медии.

Обрат: Лацио не пуска Романьоли в Катар, въпреки че защитникът се сбогува с феновете и отбора
Обрат: Лацио не пуска Романьоли в Катар, въпреки че защитникът се сбогува с феновете и отбора

Както е известно, “орлите” официално обявиха преди седмица, че ще задържат Романьоли поне до края на сезона. Бранителят обаче продължи да настоява за своята продажба на Ал-Сад, с който се беше договорил за тригодишен договор при заплата от 6 млн. евро. Така чак вчера от Лацио са склонили да продадат италианеца срещу около 9 млн. евро. Въпреки това трансферът пропаднал, тъй като документацията не била завършена преди приключването на пазара в арабската страна.

Според “Кориере дело спорт” една от причините за неосъществения трансфер е молба на Лацио в последния момент, а именно Романьоли да се откаже от дължимите си заплати за последните три месеца в размер на 600 хиляди евро. Той обаче отказал да го направи, което довело до забавянето на сделката и така 31-годишният играч ще трябва да доиграе кампанията на “Олимпико”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 20548
  • 0
Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

  • 1 фев 2026 | 13:23
  • 827
  • 0
Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

  • 1 фев 2026 | 10:57
  • 10872
  • 1
Ливърпул преговаря за нидерландски национал

Ливърпул преговаря за нидерландски национал

  • 1 фев 2026 | 10:21
  • 9987
  • 0
Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

  • 1 фев 2026 | 10:07
  • 5746
  • 0
Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

  • 1 фев 2026 | 09:39
  • 3818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 23237
  • 78
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 52713
  • 83
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 20548
  • 0
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 31607
  • 42
Ман Юнайтед 2:1 Фулъм, отмениха гол на "котиджърс"

Ман Юнайтед 2:1 Фулъм, отмениха гол на "котиджърс"

  • 1 фев 2026 | 15:59
  • 6636
  • 15
Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

  • 1 фев 2026 | 14:22
  • 11303
  • 5