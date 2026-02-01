Лацио се съгласи да се раздели с Романьоли, но времето не стигна за трансфера му в Катар

От Лацио в последния момент се съгласиха да продадат защитника си Алесио Романьоли на Ал-Сад, но сделката не успя да се осъществи преди затварянето на трансферния прозорец в Катар, съобщават италианските медии.

Както е известно, “орлите” официално обявиха преди седмица, че ще задържат Романьоли поне до края на сезона. Бранителят обаче продължи да настоява за своята продажба на Ал-Сад, с който се беше договорил за тригодишен договор при заплата от 6 млн. евро. Така чак вчера от Лацио са склонили да продадат италианеца срещу около 9 млн. евро. Въпреки това трансферът пропаднал, тъй като документацията не била завършена преди приключването на пазара в арабската страна.

Според “Кориере дело спорт” една от причините за неосъществения трансфер е молба на Лацио в последния момент, а именно Романьоли да се откаже от дължимите си заплати за последните три месеца в размер на 600 хиляди евро. Той обаче отказал да го направи, което довело до забавянето на сделката и така 31-годишният играч ще трябва да доиграе кампанията на “Олимпико”.

