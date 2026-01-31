Популярни
Лацио се подсили с полски талант

  • 31 яну 2026 | 16:28
  • 249
  • 0

От Лацио обявиха привличането на атакуващия халф Адриан Пшиборек, който пристига с трансфер от Погон (Шчечин). Така 19-годишният талант се превърна в петото ново попълнение на “орлите” през тази зима.

Твърдата сума по сделката възлиза на 4,5 млн. евро, но към нея са добавени още 2,5 млн. под формата на бонуси, както и 20% от пари при следващата проджаба на играча. Юношеският национал на Полша пък подписа договор до лятото на 2030 година. Въпреки ранната си възраст младият талант успя да запише 83 мача с 5 гола и 13 асистенции за първия състав на Погон, след като премина през клубната академия.

