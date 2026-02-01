Слот възхитен от отдадеността на Ибрахима Конате

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот изрази възхищението си от отдадеността на Ибрахима Конате, след като централният защитник прекъсна своя отпуск по лични причини, за да помогне на отбора с проблемите в защита. Бащата на френския национал почина миналата седмица и той не трябваше да се завръща до петък. Въпреки това, предвид контузията на Джо Гомес и липсата на здрав титулярен десен бек, 26-годишният играч се е обадил, за да каже, че ще се върне по-рано от планираното. Той отбеляза завръщането си в отбора с последния гол при победата с 4:1 над Нюкасъл.

„Той преживя много трудни две седмици и вероятно все още му е тежко. Говорихме в края на миналата седмица, когато той каза, че планира да се върне в края на тази, което означаваше, че няма да може да играе в този мач. Но когато видя проблемите, които имахме в защита, той ми се обади в началото на седмицата и каза: „Искам да се върна, за да помогна на отбора срещу Нюкасъл“. Той се завърна в сряда и тренира два пъти с нас. Днес не само вкара гол, но и изигра страхотен мач, а феновете наистина го оцениха през цялото време, особено накрая, когато отбеляза. Съотборниците му бяха също толкова признателни, когато той влезе в съблекалнята след последния съдийски сигнал. Когато влезе, всички го аплодираха“, заяви Слот.

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

Босът не спести похвали и за авторът на първите два гола Юго Екитике.

„Всички говорят за головете и действията му, но аз като мениджър виждам през последните шест-седем месеца огромно подобрение в играта му без топка и способността му да продължава да се движи“, коментира нидерландецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages