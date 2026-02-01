Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот възхитен от отдадеността на Ибрахима Конате

Слот възхитен от отдадеността на Ибрахима Конате

  • 1 фев 2026 | 03:27
  • 77
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот изрази възхищението си от отдадеността на Ибрахима Конате, след като централният защитник прекъсна своя отпуск по лични причини, за да помогне на отбора с проблемите в защита. Бащата на френския национал почина миналата седмица и той не трябваше да се завръща до петък. Въпреки това, предвид контузията на Джо Гомес и липсата на здрав титулярен десен бек, 26-годишният играч се е обадил, за да каже, че ще се върне по-рано от планираното. Той отбеляза завръщането си в отбора с последния гол при победата с 4:1 над Нюкасъл.

„Той преживя много трудни две седмици и вероятно все още му е тежко. Говорихме в края на миналата седмица, когато той каза, че планира да се върне в края на тази, което означаваше, че няма да може да играе в този мач. Но когато видя проблемите, които имахме в защита, той ми се обади в началото на седмицата и каза: „Искам да се върна, за да помогна на отбора срещу Нюкасъл“. Той се завърна в сряда и тренира два пъти с нас. Днес не само вкара гол, но и изигра страхотен мач, а феновете наистина го оцениха през цялото време, особено накрая, когато отбеляза. Съотборниците му бяха също толкова признателни, когато той влезе в съблекалнята след последния съдийски сигнал. Когато влезе, всички го аплодираха“, заяви Слот.

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината
Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

Босът не спести похвали и за авторът на първите два гола Юго Екитике.

„Всички говорят за головете и действията му, но аз като мениджър виждам през последните шест-седем месеца огромно подобрение в играта му без топка и способността му да продължава да се движи“, коментира нидерландецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

"Българският" Визела врътна домакинско реми

"Българският" Визела врътна домакинско реми

  • 1 фев 2026 | 00:53
  • 433
  • 0
Монако спря пропадането със здрав бой над Рен

Монако спря пропадането със здрав бой над Рен

  • 1 фев 2026 | 00:32
  • 566
  • 0
Гол на Лукас Петков даде тон за успех на Елверсберг

Гол на Лукас Петков даде тон за успех на Елверсберг

  • 1 фев 2026 | 00:23
  • 624
  • 0
Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

  • 31 яну 2026 | 23:58
  • 12142
  • 201
Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

  • 31 яну 2026 | 23:57
  • 14043
  • 16
Каляри нямаше проблеми с Верона за третата си поредна победа

Каляри нямаше проблеми с Верона за третата си поредна победа

  • 31 яну 2026 | 23:51
  • 539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 56210
  • 153
Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

  • 31 яну 2026 | 23:57
  • 14043
  • 16
Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

  • 31 яну 2026 | 23:58
  • 12142
  • 201
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 18006
  • 0
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

  • 31 яну 2026 | 18:53
  • 19732
  • 52
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 23928
  • 7