Монако спря пропадането със здрав бой над Рен

Монако записа убедителен успех с 4:0 в домакинството си на Рен от 20-ия кръг на Лига 1. По този начин монегаските сложиха край на лошата си серия от 5 поредни мача без успех в първенството.

Тон за головото шоу даде Ансо Фати, който откри резултата в 33-тата минута.

Останалите три гола паднаха през втората част. В 50-ата Манес Аклиуш удвои преднината на домакините на "Луи II".

Рен можеше да върне интригата в 53-тата минута, но попадение на Естебан Льопол бе отменено заради засада.

За сметка на това в 59-ата минута резултатът стана класически след точен изстрел на Мамаду Кулибали.

Крайното 4:0 оформи Станис Идумбо Музамбо в 89-ата минута на двубоя.

Така Монако събра актив от 27 точки и излезе на 10-ото място в класирането. Рен остава на 6-ата позиция с 31 точки.

