Неочаквано: Имобиле се озова в Париж

Париж ФК най-сетне е намерил своя централен нападател, тъй като 35-годишният Чиро Имобиле трябва да подсили новака в елита в следващите часове.

🚨🇫🇷 Exclusive story confirmed: Ciro Immobile, set to join Paris FC from Bologna!



Permanent deal and contract also accepted by Immobile, set for contract signing after medical.



Here we go. 🇮🇹 pic.twitter.com/g00QHIyAif — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026

Според Фабрицио Романо вече има постигнато споразумение с Болоня, към която Имобиле се присъедини миналото лято от Бешикташ, а договорът му там е до края на сезона. Остават за уточняване последни детайли с играча, като трансферът се очаква да бъде финализиран бързо преди затварянето на трансферния прозорец в понеделник в 20:00 ч., при условие че медицинските прегледи бъдат успешни.

Парижани активно търсеха класически номер девет през тази зима, наясно със слабостите си в тази зона.

Дори и на 35 години, Имобиле остава изявено име в европейския футбол и носи безценен опит. Той спечели Евро 2021 с Италия, за която има 57 мача и 17 гола. Клубната му кариера включва Ювентус, Борусия Дортмунд, Севиля и най-вече Лацио, където все още дели рекорда за най-много голове в един сезон на Серия А – 36 през 2019/20.

Проблем с бедрото го извади от игра за два месеца през този сезон и той е записал едва девет участия. По време на престоя си в Бешикташ реализира 15 гола в 30 мача от първенството на Турция.

Очаква се пристигането му да сложи край на трансферната активност на клуба през този прозорец, след привличането на Маршал Мунетси, Лука Колеошо и Диего Копола. Париж ФК заема 14-то място в класирането и, поне на хартия, вече изглежда по-добре подготвен да си осигури оцеляване в Лига 1 – основен приоритет за семейство Арно, мажоритарен собственик на клуба.

Снимки: Imago