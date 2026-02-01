Смееха му се, но вече почват да го уважават

Треньорът на Челси Лиъм Росиниър е виждал меметата. Виждал е и онлайн сравненията с Дейвид Брент от британската версия на „Офисът“. Знае, че много хора са му се смеели в социалните мрежи. Децата му са били тези, които са му ги показали.

„Те много се забавляват! Имаше един за стила ми на обличане, в който казваха, че имам приличен стил, а дъщеря ми го намери за изключително смешно“, разказа той на пресконференция в петък. „Тя мрази начина, по който се обличам!“

Зад смеха обаче Росиниър изпълнява обещанието си да носи победи на Челси – той вече има 6 победи в първите си 7 мача във всички турнири, откакто застана край тъчлинията по-рано този месец.

Съботната победа с 3:2 над Уест Хам бе първият път в историята на Висшата лига, в който Челси обръща мач у дома, след като е изоставал с два гола на полувремето. След успеха със същия резултат срещу Наполи в Шампионската лига в сряда, това е и вторият случай в рамките на седмица, в който лондончани се връщат от изоставане и печелят.

Едва ли сега някой се смее.

„Надявам се с времето феновете да кажат, че това е най-доброто решение, което този клуб някога е взимал, но не мога да се фокусирам върху това“, каза Росиниър след мача по повод назначението си.

Двубоят беше като два различни мача за Челси, които бяха откровено слаби през първите 45 минути. Феновете ясно изразиха недоволството си, когато съдията Антъни Тейлър даде сигнал за почивка, а освиркванията отекнаха на „Стамфорд Бридж“. Уест Хам напълно заслужено водеше с два гола – центриране на Джаред Боуен доведе до попадение още в седмата минута, а след това Крисенсио Съмървил реализира с прецизен удар.

Алехандро Гарначо загуби топката 12 пъти преди да бъде сменен на почивката. Лиам Делап изглеждаше изолиран и неефективен, като докосна топката едва осем пъти. Двойката централни защитници Беноа Бадиашил и Трево Чалоба бе колеблива и позволи множество положения. Ако изобщо имаше късмет, то беше, че Челси изоставаше „само“ с два гола.

Росиниър не се поколеба да действа. Застанал край тъчлинията с елегантно палто, сини панталони и бели маратонки, той направи три смени на полувремето. Той и преди е заявявал, че не се притеснява да прави ранни промени.

„Ако погледнете треньорската ми кариера, винаги съм правил ранни смени“, каза той в петък. „В Страсбург беше същото. Играчите вече знаят, че ако ги сменя на полувремето, това е тактическо решение.“

И този път и трите смени дадоха резултат. В игра се появиха защитниците Марк Кукурея и Уесли Фофана, както и нападателят Жоао Педро, като и трите гола на Челси дойдоха с пряко участие на някого от резервите.

В 57-ата минута Фофана центрира перфектно към далечната греда, където Педро засече с глава. Вторият гол дойде 13 минути по-късно, когато Кукурея реагира най-бързо след рикошет от гредата и изравни с плонжиращ удар с глава.

За първи път от над три години двама резерви на Челси вкараха голове в един и същ мач от Висшата лига.

В крайна сметка победният гол бе дело на Енцо Фернандес във втората минута на добавеното време. Той се оказа на точното място в наказателното поле, за да засече паса на Педро.

Когато Росиниър замени Енцо Мареска на треньорския пост в Челси по-рано този месец, реакцията на мнозина беше по-скоро насмешка, отколкото ентусиазъм. Мареска бе извел отбора до топ 4, бе спечелил Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, а името му бе спрягано и като евентуален наследник на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити.

За сравнение, автобиографията на Росиниър включваше период като асистент на Уейн Рууни в Дарби Каунти, сравнително успешен престой начело на Хъл Сити и обещаващи 18 месеца в „сестринския“ клуб на Челси – Страсбург.

Резултатите му на „Стамфорд Бридж“ обаче говорят сами. Той вече е в серия от пет поредни победи и има най-добрия старт за треньор на Челси от времето на Маурицио Сари през 2018 година.

„За треньор, който идва по средата на сезона, с малко тренировъчни сесии, и печели шест от първите си седем мача – това не е лош начин да започнеш“, добави Росиниър. „Докато отборът показва борбеността, енергията и интензитета, които демонстрира през второто полувреме, феновете ще бъдат с нас и ще ни подкрепят. Аз наистина се наслаждавам да бъда част от този клуб.“

Все пак му предстои да спечели още уважение. Програмата му в началото беше сравнително благоприятна – единствената му загуба, срещу Арсенал в първия полуфинал за Карабао Къп, е една от едва двете срещи срещу отбори от най-високо ниво.

Съботната победа обаче подготвя най-голямото му изпитание досега – реванша срещу Арсенал като гост в полуфиналите за Карабао Къп, където Челси трябва да навакса пасив от 2:3.

„Току-що някой ми каза, че това е първият път в историята на Висшата лига, в който печелим у дома, след като сме изоставали с два гола“, каза Росиниър. „Това е нещо огромно – да видиш сърцето, манталитета, духа на групата и качеството ѝ през второто полувреме ме прави изключително щастлив човек.“

