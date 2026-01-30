Популярни
Росиниър определи мача с Уест Хам като най-важния за сезона и разкри, че Коул Палмър може да започне

  • 30 яну 2026 | 17:23
  • 763
  • 0
Росиниър определи мача с Уест Хам като най-важния за сезона и разкри, че Коул Палмър може да започне

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър разкри, че Коул Палмър е готов да започне като титуляр в утрешното лондонско дерби с Уест Хам. Английският национал се включи много силно от пейката срещу Наполи, записвайки две асистенции за победата с 3:2.

"Коул Палмър може да започне като титуляр. Той е напълно готов. Срещу Наполи влезе, направи две асистенции и се представи страхотно. Може да започне утре, за което аз съм истински щастлив. Искаме да се уверим, че всички наши играчи са на най-високо ниво. Независимо дали става дума за Коул, Ромео Лавия, Енцо Фернандес или който и да е друг. Това са изключителни играчи и го показват, когато са на топ ниво. Влиянието, което Коул имаше в мача с Наполи, бе отлично", заяви Росиниър на днешната си пресконференция.

Росиниър добави, че Ромео Лавия, Тосин Адарабиойо и Дарио Есуго също са близо до завръщане.

“Всички те се приближават с всеки изминал ден и напредват добре. Тосин се завърна на терена днес, правейки индивидуалната си рехабилитация. Ромео е в наистина добро състояние и просто трябва да се уверим, че този последен етап от рехабилитацията му е наистина добър. Дарио е малко по-назад.

Говорих днес с Ливай Колуил. Той е наистина добре. Какъв професионалист! Работи толкова усилено. Беше страхотно да го видя отново на терена да тича. Няма търпение да се завърне. Но трябва да се уверим, че ще се чувства 100% перфектно, когато се завърне. Дали може да се завърне преди края на сезона? Да, но да вървим стъпка по стъпка. Не искам да правя обещания, които не мога да спазя".

"Утре е най-важният мач за сезон. Ще разбера толкова много неща от него. Ако искате да бъдете отбор, който постоянно печели, това са мачовете, в които трябва да направите крачка напред", добави Росиниър относно двубоя с Уест Хам.

Запитан дали има възможност Челси да привлече нов централен защитник в оставащите дни до затварянето на прозореца, Росиниър заяви: “Възможно е, но ние търсим възможности за подсилване във всяка област. Могат да се появят играчи, които не очаквате, независимо дали са полузащитници, или крила. Не искам да привличам играчи просто така. Искам да привличам играчи, които да повлияят на отбора. Има вероятност да е натоварено, а има и вероятност да е спокойно.“

Снимки: Imago

