Росиниър: Този отбор притежава голям дух

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър бе на върха на щастието след успеха с 3:2 над Уест Хам. Отборът му губеше с 0:2 на полувремето, но направи впечатляващ обрат през втората част. Специалистът похвали играчите си за показания дух.

„Най-големият ми извод е, че в тази група има дух, борбеност и устойчивост, които наистина много ми харесват. Нямаме много тренировки, но говорихме за това да реагираме позитивно на трудностите. Всичко това се видя през второто полувреме, докато през първото липсваше. Изиграхме толкова много мачове за кратък период от време. Опасявах се от липса на енергия, не толкова на старание, но усетих, че решенията ни през първото полувреме бяха наистина лоши. Кога да задържим топката, кога да пресираме – просто бяхме твърде далеч от истината. Уест Хам беше значително по-добрият отбор. На полувремето имахме реакция. Реакцията през втората част ми подсказва, че тук имаме нещо наистина, наистина специално, ако успея да използвам състава по правилния начин“, заяви Росиниър.

Челси стигна до страхотен обрат след трагично първо полувреме

Челси се изкачи до четвърто място в Премиър лийг, а Росиниър стана едва четвъртият английски мениджър, спечелил първите си три мача в първенството след Боби Гулд, Сам Алърдайс и Крейг Шекспир. Той защити играчите, които бяха заменени още на полувремето.

„Смятам, че индивидуално и колективно, представянето ни през първото полувреме беше далеч от нивото, на което трябваше и можеше да бъде. Сменените играчи ще бъдат сочени с пръст. Вината не беше тяхна. Беше колективно. Имахме колективно слабо представяне през първата част. Тези играчи знаят, че при мен правя ранни смени. Това изобщо не означава, че изведнъж са извън плановете ми. Просто беше едно наистина летаргично представяне през първото полувреме, но второто беше всичко, което исках да видя“, допълни специалистът.