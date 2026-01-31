Популярни
Челси и Уест Хам в лондонско дерби и спешна нужда от точки

Челси и Уест Хам ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 31 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 19:30 часа на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон.

И двата тима имат спешна нужда от точки. Челси заема петата позиция в класирането с 37 точки след изиграни 23 мача, като "сините" са отбелязали 39 гола и са допуснали 25. Отборът се намира в добра позиция за атака към местата, даващи право на участие в европейските турнири. От друга страна, Уест Хам е в тежка ситуация, намирайки се в зоната на изпадащите на 18-то място с едва 20 точки от същия брой мачове. "Чуковете" имат негативна голова разлика с 27 отбелязани и 45 допуснати попадения. Победа в този мач би била жизненоважна за гостите в борбата им за оцеляване, докато домакините се нуждаят от трите точки, за да затвърдят позициите си в горната част на таблицата.

Челси се намира в отлична форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Сините" победиха Наполи с 3:2 в Шампионска лига (на 28.01.2026), след което надделяха над Кристъл Палас като гост с 3:1 в Премиър лийг (на 25.01.2026). Преди това отборът записа победа с 1:0 срещу Пафос в Шампионска лига (на 21.01.2026) и 2:0 срещу Брентфорд в първенството (на 17.01.2026). Единствената загуба дойде срещу Арсенал с 2:3 в първия полуфина в Карабао Къп (на 14.01.2026). Уест Хам също показва признаци на съживяване с три последователни победи, преди да запише две загуби. "Чуковете" победиха Съндърланд с 3:1 (на 24.01.2026) и Тотнъм с 2:1 (на 17.01.2026) в Премиър лийг, както и КПР с 2:1 във ФА Къп (на 11.01.2026). Последваха загуби от Нотингам Форест с 1:2 (на 06.01.2026) и разгром от Уулвърхамптън с 0:3 (на 03.01.2026) в първенството.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Челси има категорично предимство с четири победи срещу само една за Уест Хам. Най-скорошната среща се състоя на 22 август 2025 г., когато "сините" разгромиха "чуковете" като гост с 5:1 в мач от Премиър лийг. Преди това Челси победи с 2:1 на "Стамфорд Бридж" на 3 февруари 2025 г. и с 3:0 като гост на 21 септември 2024 г. Най-убедителната победа дойде на 5 май 2024 г., когато Челси разби Уест Хам с 5:0 на своя стадион. Единствената победа за "чуковете" в този период беше на 20 август 2023 г., когато те надделяха с 3:1 на собствения си терен.

Педро Нето се очертава като звездата на Челси в предстоящия мач. Португалският крилен нападател демонстрира впечатляваща форма през последните седмици, създавайки множество голови положения и допринасяйки с асистенции за успехите на отбора. Неговата скорост и техника по фланга създават постоянни проблеми за защитите на противниковите отбори, а в последните срещи срещу Уест Хам той е бил особено ефективен. За "чуковете" Джарод Боуен остава най-опасното оръжие в атака. Английският национал е основният реализатор на тима през сезона и ще бъде ключов фактор, ако гостите искат да постигнат положителен резултат. Боуен има способността да се появява на точното място в наказателното поле и да реализира голове в критични моменти, което го прави най-голямата заплаха за защитата на Челси.

