Челси 0:1 Уест Хам, ранен гол на Боуен

  • 31 яну 2026 | 19:45
  • 1451
  • 3

Челси и Уест Хам играят при резултат 0:1 на “Стамфорд Бридж”. Джаръд Боуен откри резултата в седмата минута.

Грешка на Мойсес Кайседо даде шанс на гостите още в първата минута. Топката стигна до Кастейянос, но Чалоба го блокира и последвалия удар не затрудни Санчес. Челси обаче бе по-активният отбор в началото и организира няколко атаки. Домакините стигнаха до няколко опасни центрирания, които затрудниха защитата на гостите, но тя успя да се справи. В седмата минута Боуен центрира към Пабло Фелипе, който не стигна до топката, но тя продължи и изненада вратаря на гостите, който реагира късно и резултатът бе открит.

Лиъм Росиниър е направил цели седем промени от мача с Наполи през седмицата. Само Роберт Санчес, Мало Густо, Мойсес Кайседо и Енцо Фернандес запазват местата си. Коул Палмър се завръща сред титулярите, а в стартовата единайсеторка влизат Бадиашил, Чалоба, Хато, Гитънс, Гарначо и Делап.

Снимки: Gettyimages

